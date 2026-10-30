i Prinz William wollte als "DJ Xara" die Clubs erobern. Reuters Wollte die Clubs erobern Kaum zu glauben! Prinz William wollte DJ werden Polizist statt Palast, DJ statt Thron: In einer TV-Show verriet der Thronfolger seine überraschenden Berufswünsche aus der Kindheit. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz William hätte sich sein Leben auch ganz anders vorstellen können. In der "Graham Norton Show" auf BBC One verriet der künftige britische König nun, dass er als Kind zwei ganz besondere Karrierewünsche hatte - und keiner davon hatte mit dem Königshaus zu tun.

"Ich wollte tatsächlich Polizist werden, als ich jünger war. Ich dachte, ich könnte einen guten abgeben", erzählte William im Gespräch mit Hollywood-Star Cate Blanchett. Seine Zukunft sah er damals also in Uniform - nur eben nicht in royaler Uniform.

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Doch damit nicht genug: Wie es bei Promiflash heißt, hatte der Thronfolger später noch eine zweite Phase. "Dann hatte ich eine Phase, in der ich DJ werden wollte", gestand William. Einen Künstlernamen hatte er sich sogar schon zugelegt: "DJ Xara" - mit X. Der Name sei allerdings "nicht gut" gewesen, räumte er selbst ein.

Nie auf Schulpartys aufgelegt

Trotz des coolen Namens kam es nie zum großen Auftritt hinter dem Mischpult. Auf Schulpartys habe er nie aufgelegt, so William. So gut sei er als DJ schlichtweg nie geworden. Die Club-Szene musste also ohne den royalen Plattenaufleger auskommen.

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Einen echten Beruf außerhalb des Palasts hat William dennoch ausgeübt: Nach seiner Militärzeit war er als Such- und Rettungspilot im Einsatz und flog später als Hubschrauberpilot für einen Rettungsdienst. Seit 2017 widmet er sich ganz seinen Aufgaben als Working Royal - ohne DJ-Pult, aber dafür mit jeder Menge Verantwortung.