Prinzessin Anne ist die beliebteste Royal

Prinzessin Anne hat alle anderen Mitglieder der britischen Königsfamilie hinter sich gelassen. In einer aktuellen YouGov-Umfrage zum dritten Quartal 2026 führt sie das Beliebtheitsranking mit einem Wert von 67 Prozent an – nur sieben Prozent der Befragten äußerten sich negativ über sie.
Prinzessin Kate landet mit 64 Prozent auf dem zweiten Platz, Prinz William folgt mit 62 Prozent auf Rang drei. Das royale Paar muss sich damit der fleißigen Schwester des Königs geschlagen geben.
König Charles III. sichert sich mit 53 Prozent Zustimmung den vierten Rang. Sein jüngerer Bruder Prinz Edward belegt mit 47 Prozent Platz fünf, dessen Ehefrau Sophie liegt mit 45 Prozent auf Rang sechs.
Auf den weiteren Plätzen folgen Annes Tochter Zara Tindall, Königin Camilla und Edward, der Herzog von Kent. Prinz Harry schneidet mit 29 Prozent deutlich schlechter ab als sein Bruder William. Herzogin Meghan liegt mit 22 Prozent sogar nur auf Rang 13.
Noch im Juli hatten Kate und William in einer anderen Erhebung die Spitzenpositionen belegt. Dass Anne nun an ihnen vorbeigezogen ist, zeigt ihre anhaltend hohe Wertschätzung beim britischen Volk. Sie gilt seit Jahren als das am härtesten arbeitende Mitglied der Königsfamilie.