Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice ist verlobt

Beatrice, Eugenie, William und Harry: Als Kinder waren die Cousins die besten Freunde. Jetzt heiratet die letzte der vier. Beatrice ist verlobt!

Wunderbare Neuigkeiten von den britischen Royals: In den Italien-Ferien Anfang Monat soll Edoardo Mapelli Mozzi (34) um die Hand seiner Freundin Prinzessin Beatrice (31) angehalten haben. Das gab der Palast am Donnerstag bekannt."Wir freuen uns außerordentlich, unsere Verlobung bekanntgeben zu können. Wir freuen uns beide so sehr, gemeinsam dieses Abenteuer zu beginnen und können es kaum erwarten, tatsächlich verheiratet zu sein", teilte das Paar, das laut britischen Medienberichten seit Oktober 2018 zusammen ist, in der offiziellen Mitteilung mit.Und weiter: "Wir teilen so viele ähnliche Interessen und Werte und wir wissen, dass uns das in den kommenden Jahren voller Liebe und Glück sehr helfen wird."Die offiziellen Verlobungsfotos hat ihre Schwester, Prinzessin Eugenie (29), aufgenommen – und auch gleich auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht.Die Hochzeit soll 2020 stattfinden. Nähere Infos zu Datum, Ort und allem anderen wird der Palast in den kommenden Monaten bekannt geben.Sicher ist aber, dass die Vermählung der Nummer neun der britischen Thronfolge und dem Immobilienmogul ein ähnlich großes Fest wird wie die Trauung von Eugenie am 12. Oktober 2018 mit Jack Brooksbank (33).