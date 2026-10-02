i Prinzessin Marie zeigt sich nur noch selten in Dänemark. IMAGO/ZUMA Press Wire "Seltsam" Prinzessin Marie ist "verschwunden" – Hof schweigt Die dänische Prinzessin zeigt sich 2026 kaum noch in ihrer Heimat. Trotz 18 Schirmherrschaften bleibt sie ihren royalen Pflichten fern. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 09:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinzessin Marie von Dänemark sorgt derzeit für Wirbel: Die Ehefrau von Prinz Joachim ist seit geraumer Zeit nahezu unsichtbar in ihrer Heimat. Dabei hat sie dort weiterhin 18 Schirmherrschaften, denen sie eigentlich nachkommen sollte.

Die Prinzessin lebt mit ihrer Familie in Washington, wo ihr Mann als Verteidigungsindustrie-Attaché an der dänischen Botschaft arbeitet. Der Palast kündigte an, dass die Familie bis August 2027 in den USA bleibt. Marie selbst bestätigte im Februar, dass sie danach mit Joachim und den Kindern nach Dänemark zurückkehren wolle.

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Die lange Abwesenheit stößt in Dänemark auf Kritik, wie RTL berichtet. Royal-Expertin Trine Villemann von Ekstra Bladet fordert eine Erklärung: "Natürlich muss das Königshaus den Dänen über die Presse erklären können, warum die Prinzessin, die auf der Gehaltsliste steht und vom Steuerzahler bezahlt wird, nicht zu Hause ist, um ihrer Arbeit nachzugehen."

Geburtstagsparty kurzfristig abgesagt

Marie, die im Februar ihren 50. Geburtstag feierte, sollte eigentlich im Juni eine große Feier in Dänemark veranstalten. Diese wurde jedoch kurzfristig wegen "unvorhergesehener Umstände" auf unbestimmte Zeit verschoben.

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Warum Marie ihre Termine in Dänemark nicht wahrnimmt, ist nicht bekannt. Der dänische Hof schweigt zu den Anfragen der Medien. "Ich finde es seltsam, dass sie so verschwunden ist", sagt Villemann. Gleichzeitig räumt die Expertin ein, dass die große Entfernung zwischen Washington und Dänemark eine Rolle spielen könnte.