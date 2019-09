Privatjet und Penthouse für Ariana Grandes Hunde

Der Popstar schickte die Vierbeiner alleine auf die Reise, um bei ihrer Ankunft in Glasgow freundlich empfangen zu werden.

Ariana Grandes Herz schlägt für Hunde. Ihre neun Schnuckelchen hören auf die Namen Toulouse, Myron, Coco, Cinnamon, Strauss, Lafayette, Pignoli, Snape und Lily und genießen als Haustiere eines waschechten Popstars natürlich Promi-Status. Für ihr Leben im Luxus wird den Vierbeinern aber auch einiges abverlangt...Einem Bericht der britischen "Sun" zufolge setzte die Sängerin Toulouse und Myron in ihren Privatjet und ließ sie von Birmingham nach Glasgow fliegen, wo Ariana am 17. September ein Konzert gab. Sie selbst reiste erst drei Stunden später an – da warteten die beiden Hunde bereits im angemieteten Penthouse der 26-Jährigen. Knapp 2.800 Euro kostet die Logis für eine Nacht. Toulouse und Myron bekamen ein eigenes Zimmer in der noblen Unterkunft.Die Hunde sollten für das Wohlbefinden der Sängerin sorgen. "Ariana wollte sicherstellen, dass sie sich sofort wie zu Hause fühlt, und nachdem sie einige Meet-and-greets aufgrund von Angstzuständen abgesagt hatte, helfen [die Hunde] ihr dabei", so ein Insider. "Sie helfen ihr dabei, ihre Nerven zu beruhigen."Toulouse und Myron wurden mit Halsbändern im Schottenrock-Muster ausgestattet und von einem Aufpasser mit personalisierten Leckerlis gefüttert.