i Eierspeise ist ein beliebter Frühstücksklassiker. iStock/towfiqu ahamed Küchen-Trick Profi-Tipp: Diese Zutat macht Eierspeise perfekt Cremig, saftig und zart: Mit nur einer Zutat gelingt dir die perfekte Eierspeise wie im Restaurant. So machen es die Profis. Von Heute Life 18.09.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter den vielen Möglichkeiten, Eier zuzubereiten, ist die Eierspeise ein besonders beliebter Klassiker. Manche mögen es mit Zwiebeln, andere mit Sahne oder Sauerrahm. Doch wie bekommt man den saftigen, cremigen Geschmack hin, den die Eierspeise im Restaurant hat?

Die Antwort ist einfacher als gedacht: Du brauchst nur eine einzige Zutat, um deine Eierspeise auf Profi-Niveau zu heben. Und diese Zutat findest du in fast jeder Küche: Butter.

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Butter sorgt nicht nur für intensiveren Geschmack, sondern macht das Rührei auch besonders zart, cremig und saftig, meldet utopia.de. Mit der richtigen Technik gelingt dir so ein Frühstück wie im Restaurant.

Warum Butter das Rührei so gut macht

Küchenprofis erklären den Effekt so: Das Fett der Butter legt sich wie ein feiner Schutzfilm um die Eiweißstrukturen. So wird verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit verdampft, was die Eierspeise sonst trocken machen würde.

Dazu kommt ein weiterer Vorteil: Wenn du die Butter mit dem Ei verrührst, verbindet sich das schmelzende Milcheiweiß mit den tierischen Proteinen. Das Ergebnis ist ein besonders samtiges Mundgefühl.

So gelingt das perfekte Butter-Rührei

Wichtig ist, dass die Pfanne richtig heiß ist, damit die Eierspeise sofort stockt und nicht zu lange der Hitze ausgesetzt wird. Die zusätzliche Butter und das Nachgaren in einer Schüssel verhindern, dass das Rührei zu trocken oder bröselig wird.

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Tipp: Nimm am besten vier Eier, zwei Esslöffel kalte Butter (gewürfelt), eine Prise Salz und Pfeffer. Verrühre die Eier nicht zu stark und schiebe sie in der Pfanne langsam hin und her, statt kräftig zu rühren.