Gääähn! So war das "Promi Big Brother"-Finale

"Promi Big Brother" ist vorbei: Reality-TV-Darstellerin Janine Pink ("Köln 50667") hat die siebte Staffel gewonnen.

Nach dreieinhalb Stunden ist klar: Mit 54,2 Prozent ist Janine Pink die Siegerin von "Promi Big Brother" 2019 ( hier der Live-Ticker zum Nachlesen ). Dafür gab es ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sowie einen "Big Brother"-Pokal. "Das gibt's doch nicht", meinte die 32-Jährige nach ihrem Sieg. Insgesamt elf "Promis" waren vor zwei Wochen in den TV-Container eingezogen.Der verpeilte Ex-Dschungelkönig Joey Heindle landete auf den zweiten Platz. Tobias Wegener ("Love Island") wurde Drittplatzierter, die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Behrend-Fischer machte den vierten Platz.Beim großen Finale mussten die Kandidaten einige wenige Aufgaben (unter anderem Konservendosen öffnen, Schlafsäcke einrollen) lösen, hier war Joey ganz klar auf Platz Eins, Janine auf dem letzten Platz. Ansonsten passierte recht wenig beim "großen Finale": Die Kandidaten (und Ex-Bewohner) sahen gefühlte hundert Mal ihre "schönsten, tollsten Momente".Darüber hinaus wurden die "Lebenslinien" der Finalisten dargestellt und die beiden Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen (langweilige) führten Gespräche mit den Ex-Teilnehmern, unter anderem mit Jürgen Trovato und Ginger.Kurz bevor die Gewinnerin verkündet wurde, mussten Joey und Janine noch eine kurze Rede halten. Dabei kam der Ex-"DSDS"-Sieger auf die Vorwürfe zu sprechen, er würde den Zuschauern nur etwas vorspielen. "Ich bin stolz, dass ich immer ich selbst geblieben bin. (...) Ich bleibe derselbe Arsch wie vorher."Am Ende blieben leider einige Fragen ungeklärt – so wurde zum Beispiel nicht aufgelöst, wie ernst es Janine und Tobi mit ihrer Beziehung meinen.(lm)