Vor 23 ' Zieht Ginger Wollersheim bei Promi Big Brother ein?

Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Welche Kandidaten schickt Sat.1 heuer ins "Promi Big Brother"-Haus?

Obwohl die neue Staffel "Promi Big Brother" bereits am 9. August startet, ist noch immer unklar, wer in den Container zieht. Einige Namen sind zwar bereits im Umlauf, offiziell bestätigt wurde jedoch noch keiner der potenziellen Kandidaten.



Frau von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollerheim



Nun kommt ein weiterer Name hinzu: Ginger Costello-Wollersheim, die Frau von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim. Das will die "Bild"-Zeitung von einem Produktionsmitarbeiter erfahren haben. Satte 55.000 Euro Gage soll sie für ihre Teilnahme an der Show kassieren.



Zu den möglichen Kandidaten zählen unter anderem "GNTM"-Model Theresia Behrend Fischer (27) sowie Reality-TV-Darstellerin Janine Pink (30, "Köln 50667"), Rafi Rachek (27, "Bachelor") und Tobias Wegner (26, "Love Island").



(LM)