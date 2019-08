Vor 40 ' "Promi Big Brother": Diese 9 Kandidaten ziehen ein

Am 9. August geht in die TV-Show "Promi Big Brother" in eine neue Runde. Wir stellen euch die Kandidaten vor.

Endlich haben wir Gewissheit! Die ersten neun Kandidaten, die ins "Promi Big Brother"-Haus ziehen, stehen fest. Wie auch in den vergangenen Staffel geht es wieder darum, dass Promis zwei Wochen lang auf engem Raum 24 Stunden pro Tag von zahlreichen Kameras aus jedem Winkel beobachtet werden. Jeden Tag gilt es verschiedene Aufgaben zu meisten.



"DSDS"-Kandidat Joey Heindl ist dabei



Hier alle Kandidaten:



Eva Benetatou:







Tobi Wegener:







Janine Pink:







Chris von "Bullshit TV":







Ginger Costello:







Jürgen Trovato:







Theresia:







Lilo von Kiesenwetter:







Joey Heindl:







Kommentiert wird das Geschehen von "Expertin" Jenny Elvers, die 2013 als Siegerin der ersten Staffel von "Promi Big Brother" gekürt wurde.



Weitere Kandidaten werden in der ersten Folge der neuen Staffel am 9. August um 20.15 Uhr auf Sat.1bekanntgegeben.



(lm)