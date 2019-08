Zlatko zieht wieder ins "Big Brother"-Haus

Nach Joey Heindl und Ginger Costello wurde ein weiterer Kandidat bekannt gegeben: Ex-"Big Brother"-Mitbewohner Zlatko Trpkovski.

Wer hätte das gedacht? Der ehemalige "Big Brother"-Kandidat Zlatko zieht wieder in den Container! "Zlatko ist als Knaller der Show eingeplant", verriet ein Insider gegenüber der "Bild"-Zeitung.Sein Song "Großer Bruder", den er damals mit TV-Mitbewohner Jürgen Milski sang, landete im Juni 2000 sogar auf Platz eins der deutschen Single-Charts.Laut der anonymen Quelle habe der KFZ-Mechaniker bereits in einem Hotel in Köln eingecheckt – und dort habe er wie bei "Big Brother"-Kandidaten üblich auch sein Handy abgeben müssen.Fotocredit: imago(lm)