i Maurice Dziwak Joyn "Oh Gott nein" Unfall im TV! "Promi Big Brother"-Star muss ins Spital Schockmoment bei Promi Big Brother: Reality-Star Maurice Dziwak verletzte sich bei einem Spiel so schwer, dass er sofort ins Krankenhaus musste. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 21:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schmerzhafter Zwischenfall in der Sat.1-Show! Bei einem Spiel in der Live-Sendung am Samstagabend verletzte sich Maurice Dziwak (28) am Finger. Der Reality-Star musste direkt ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Match traten acht Bewohner in lustigen Fuchs- und Hühnerkostümen gegeneinander an. Sie sollten barfuß über einen glitschigen Boden laufen und XXL-Eier ins gegnerische Nest transportieren. Die Gegner konnten dabei mit von der Decke hängenden Säcken ihre Mitspieler zu Fall bringen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Maurice stürzte nach etwa drei Minuten und versuchte sofort wieder aufzustehen – fiel aber erneut hin. Als er endlich wieder stehen konnte, zeigte er auf seinen Zeigefinger. Spielleiter Florian Schmidt-Sommerfeld (36) erkannte sofort: "Oh Gott nein, Alter! Maurice hat seinen Finger ausgekugelt!"

Moderatoren geschockt

Auch die Moderatoren Jochen Schropp (47) und Marlene Lufen (55) waren geschockt. "Was für ein Schockmoment! Maurice wird jetzt natürlich sofort verarztet", sagte Schropp nach dem Zwischenfall. Eine Sanitäterin brachte den Reality-Star hinter die Bühne.

Am Ende der Show verkündete Marlene Lufen: "Maurice ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Der muss behandelt werden." Es gibt jedoch gute Nachrichten: Der 28-Jährige konnte nach der Behandlung zurückkehren. Sein Finger ist noch dran.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Das Spiel gewannen übrigens seine Gegner. Die durften dafür einen Spieler der anderen Mannschaft auf die Exit-Liste setzen und entschieden sich für Schauspielerin Anouschka Renzi (62).