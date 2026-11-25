i Lola Weippert YouTube Lola Weippert bekommt Ärger Wegen Jobinserat! TV-Moderatorin wird verklagt Lola Weippert suchte auf Instagram nach einer persönlichen Assistentin – aber nur nach einer Frau. Nun hat sie eine Klage am Hals. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lola Weippert (30) hat juristischen Ärger. Die Moderatorin hatte auf Instagram eine Stellenanzeige veröffentlicht und dabei explizit nur nach einer weiblichen Assistentin gesucht. Das kommt sie nun teuer zu stehen.

Im gemeinsamen Podcast "Schön laut" mit Sängerin Vanessa Mai (34) erzählt Weippert von der unangenehmen Situation. Sie habe "etwas öffentlich gemacht", worüber sie "nicht nachgedacht" habe.

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Wie es bei RTL.de heißt, erklärte sie ihren Wunsch nach einer weiblichen Assistentin so: Die Zusammenarbeit sei so eng, dass sie dusche, während die Assistentin vor der Tür E-Mails beantworte, ihre Wäsche wasche und man "vielleicht auch mal in einem Bett schläft". Mit einem Mann könne sie sich das nicht vorstellen.

Mann fühlte sich diskriminiert

In den Kommentaren wurde sie bereits gewarnt, dass sie dafür verklagt werden könnte. "Als ob mich jetzt jemand dafür verklagen würde", habe sie sich noch gedacht. Doch genau das passierte: Ein Mann schrieb ihr, bewarb sich und bekam keine sofortige Antwort, da sie im Urlaub war.

Nach wenigen Tagen schrieb er erneut und äußerte den Verdacht, dass nur nach Frauen gesucht werde. Schließlich habe er ihr "diese Klage an den Hals gejagt". Weipperts Reaktion: "Liebe Grüße, danke für die Klage, und ich gelobe Besserung."

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Verstoß gegen Gleichbehandlungsgesetz

In Deutschland verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) grundsätzlich, Bewerber wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung oder des Alters auszuschließen. Nur in wenigen Ausnahmefällen, etwa wegen bestimmter beruflicher Anforderungen, ist dies erlaubt.