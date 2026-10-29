i Promi-Büßen-Veganerin Raffaela wird Opfer von Bodyshaming Instagram Bodyshaming in Show Behaarte Beine! "Militante Veganerin" im TV beleidigt Bei "Das große Promi-Büßen" auf Joyn wird die Veganerin Raffaela Raab wegen ihrer Körperbehaarung gemobbt. Eine Kollegin findet deutliche Worte. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der fünften Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn ist es zu einem Eklat gekommen. Die Veganerin und Tierschützerin Raffaela Raab wurde von Mitkandidatinnen wegen ihrer Körperbehaarung und ihrer Muskeln angegangen.

Besonders Georgina Fleur und Nadja Großmann äußerten sich abfällig über die Körperbehaarung der Sängerin. Eine der Kandidatinnen wurde dabei deutlich derb: "Oh geil, die hat Beinhaare, mal gucken, wie man die bumsen kann oder was?"

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Georgina nimmt besonders Raffaelas Oberschenkel unter die Lupe. Nadja hingegen stört sich an den muskulösen Oberarmen ihrer Mitkandidatin: "Guck mal, was die für Oberarme hat. Ich finde das nicht so fraulich, wenn du als Frau so trainiert bist."

Mitkandidatin Sahel fand klare Worte und verurteilte die Aussagen ihrer Mitstreiterinnen: "Das war Bodyshaming vom Feinsten. Das ist auf jeden Fall definitiv falsch."

Raffaela wehrt sich

Raffaela findet auf Instagram klare Worte. Sie erklärt, dass sie ihre Beine nicht rasieren möchte, nur um einem Schönheitsideal zu entsprechen.

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"Am Ende des Tages sind wir alle Tiere mit Muskeln, Blut, Falten, Nägeln und eben auch Fell. Ich hab keinen Bock mehr, mir die Beine zu rasieren, um irgendeinem aktuellen Idealbild von Frauen zu entsprechen, welches sich ohnehin alle 20 Jahre komplett auf den Kopf stellt", schreibt sie.

Ihren Fans gibt sie mit: "Euer Körper muss – wenn überhaupt – nur euch gefallen. Es ist eure Entscheidung, was ihr damit macht."