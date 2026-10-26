i Michael Wilhelmer IMAGO/Future Image (Archivbild) Schock im Nachtclub Promi-Wirt mit Glas attackiert: Not-OP! Festwirt Michael Wilhelmer (56) wurde in einem Nachtclub in Freiburg mit einem zerbrochenen Champagner-Glas angegriffen und schwer verletzt. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 20:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock-Nachricht um Michael Wilhelmer (56): Der bekannte Promi-Gastronom ist in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in Freiburg attackiert worden.

Ein unbekannter Täter soll den 56-jährigen Festwirt mit einem zerbrochenen Champagner-Glas am Hals schwer verletzt haben. Dabei wurde eine Hauptschlagader getroffen.

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Wie tag24.de unter Berufung auf Bild meldet, verlor Wilhelmer durch die Verletzung das Bewusstsein. Nach der Erstversorgung wurde er sofort in die Uniklinik Freiburg gebracht und musste notoperiert werden. Durch das beherzte Eingreifen eines Anwesenden konnte ein tödlicher Blutverlust verhindert werden.

Wilhelmer beruhigt seine Fans

Trotz der Lebensgefahr konnte der Unternehmer die Klinik schon am nächsten Tag wieder verlassen. Auf Instagram gab Wilhelmer selbst Entwarnung: "Vielen Dank für die lieben Nachfragen, mir geht es gut! Und alles andere regelt die tolle Freiburger Polizei, die ruckzuck vor Ort war. Danke dafür."

Die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt mit Hochdruck, um den Fall aufzuklären. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Attacke sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

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Mit Galgenhumor

Eigentlich war Wilhelmer wegen des Bundesliga-Heimspiels des SC Freiburg gegen den FC Bayern München in die Stadt gereist. Doch statt Fußball habe er unverhofft "Sternchen gesehen", wie er seinen rund 6.500 Instagram-Followern mit einer Prise Galgenhumor mitteilte.