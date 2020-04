So nah kam Carina an Bastian Yottas "Palme"

Gerüchten zufolge lief zwischen den beiden "Palmen Promis" mehr als nur gemeinsame Miracle Mornings. Bastian Yotta klärt auf Instagram auf.

Miracle Morning in der Fitness-Garderobe

Bastian Yotta spricht Klartext

Nicht nur in der thailändischen Luxusvilla, Schauplatz der neuen TV-Show "Promis unter Palmen", stehen die Zeichen auf Sturm. Nachdem Désirée Nick (63) in der letzten Episode gleich zwei Mal lautstark auf ihre Erzrivalin Claudia Obert (55) losging , lodern die Feuer auch abseits der fernöstlichen Palmen-Hölle. Hat sich etwa Carina Spack (23) die Finger an Bastian Yottas (43) Palme verbrannt?Ein kurzer Rückblick: "Palmen Promi" Carina Spack hat Stunk mit der Clique rund um "Big Brother"-Kandidatin Jade (26). Carina kritisiert, dass Jade nach ihrem Auszug aus dem TV-Container von ihren Freunden abgeholt wurde, trotz des aktuell geltenden Corona-Kontaktverbots.In dieser Runde und auf Jades Seite befindet sich ein weiteres Reality-TV-Sternchen: Sam Dylan (29), seines Zeichens Kandidat der Dating-Show "Prince Charming". Wütend über Carinas Äußerung brachte er das Gerücht in Umlauf, sie sei mit ihrem "Palmen"-Kollegen Bastian Yotta in der Garderobe eines Fitness-Centers auf Tuchfühlung gegangen und habe ihre "private Miracle-Morning-Stunde" anschließend in ein Hotel verlagert. "Carina war die Schere für eine gewisse Zeit", will der Influencer wissen. Carina schweigt bislang dazu. Dafür meldet sich Yotta auf Instagram "strong, healthy and full of energy" zu Wort."Das ist absoluter Unfug und eine Lüge", stellt er klar. "Ich kenne den nicht, ich hab den noch nie gesehen." Er vermutet sogar, dass Dylan lediglich auf der "Fame-Welle" der Show "mitsurfen" möchte und sich bei dieser Aussage um einen "Aprilscherz" handelt.Im Gegenzug nutzt der selbsternannte Selfmade-Millionär seine Zeit vor der Insta-Kamera gleich auch dafür, gegen andere "Palmen"-Kolleginnen zu schießen. Yotta sei Dank wissen wir jetzt, dass Claudia Obert "im Herzen eine Gute", aber "wenn betrunken unter der Gürtellinie ist" und bei Désirée Nick "echt was schief gelaufen" ist. Scheint, als ob Yotta mit einer anderen Blondine noch ein Hühnchen zu rupfen hat.