Nächster Skandal: Yotta quält wehrlosen Dackel!

Bastian Yotta in Erklärungsnot: Nachdem ein Video mit sexistischen Äußerungen aufgetaucht ist, enttarnt ihn jetzt ein weiterer Clip als Tierquäler.

Anzeige gegen Bastian Yotta

Dackel vor laufender Kamera gequält

TV-Sender distanziert sich

Jetzt wird's verdammt eng für den "Promis unter Palmen"-Finalisten und selbst ernannten TV-Millionär Bastian Yotta (43): Vergangene Woche machte ein Video auf Twitter die Runde, in dem Yotta, der eigentlich mit bürgerlichen Namen Gillmeier heißt, mit sexistischen und zutiefst frauenverachtenden Äußerungen schockierte.Wie die " Bild "-Zeitung berichtet, wurden seine Ansichten über nicht einvernehmlichen Sex inzwischen zur Anzeige gebracht und sind Ermittlungsgegenstand der Staatsanwaltschaft Berlin.Nur wenige Tage nach Veröffentlichung dieses Videos schockt ein weiterer Vorfall aus Bastian Yottas Vergangenheit die Öffentlichkeit. In einem neuen Clip soll zu sehen sein, wie Yotta vor laufender Kamera den wehrlosen Nachbarshund Wastl malträtiert und quält. Laut " Bild " ist im neuen Video zu sein, wie der Reality-Star dem armen Dackel mehrmals in die Seite kickt und auch Steine auf den Kopf wirft.Die schrecklichen Aufnahmen aus dem Jahr 2008 soll Bastian Yotta selbst mit seinem Handy gemacht haben und anschließend im Bekanntenkreis verbreitet haben. Inzwischen hat sich ein ehemaliger Nachbar von Bastian Yotta gemeldet und will ihn anhand seiner Stimme als Täter erkannt haben: "Ganz klar Bastian!", erzählt er fassungslos der deutschen Tageszeitung. "Wir haben immer vermutet, dass Gillmeier das dem Tier angetan hat, aber wir konnten es nicht beweisen. Jetzt haben wir Gewissheit."Während sich Bastian Yotta in Schweigen hüllt, spricht der TV-Sender SAT.1 Klartext. Eine Sprecherin des Senders, in dessen Programm Yotta momentan im Rahmen der Show "Promis unter Palmen" zu sehen ist, erklärt: "SAT.1 distanziert sich grundsätzlich von allen gewaltverherrlichenden und sexistischen Aussagen. Die Produktion von 'Promis unter Palmen' ist eine Aufzeichnung. Weitere Produktionen mit Bastian Yotta sind nicht geplant."