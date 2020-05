"Palmen"-Claudia zurück im "Big Brother"-Container

Bevor es zum Wiedersehen der "Promis unter Palmen" kommt, hat sich Claudia Obert zum Kurzbesuch bei "Big Brother" angemeldet.

Claudia auf Schampus-Visite

Wiedersehen ohne Sieger

Im TV-Aufreger "Promis unter Palmen" warf Unternehmerin Claudia Obert (55) vorzeitig das Handtuch und suchte kurz vor dem Finale freiwillig das Weite . Ihren Weg ins Rampenlicht hat die trinkfeste Geschäftsfrau allerdings schnell wieder gefunden: Bevor es zur Aufzeichnung des großen Wiedersehens mit den anderen "Palmenkriegern" kommt, stattet sie am Montag dem "Big Brother"-Container einen kurzen Besuch ab.Obert war 2017 selbst Kandidatin der Reality-Show und hatte sich während der aktuellen Staffel schon einmal per Videocall ins "Big Brother"-Haus schalten lassen. "Ich kehre zurück zu 'Big Brother', dem Ursprung meiner TV-Karriere und dem Ort, an dem ich Freunde fand", erklärt sie im Gespräch mit der " Bild "-Zeitung. Claudia soll zunächst im TV-Studio an der Seite von Moderator Jochen Schropp (41) auftauchen und anschließend ein "bayerisches Champagner-Dinner" für die "Big Brother"-Kandidaten geben.Bleibt zu hoffen, dass ihr Aufenthalt im Container besser als der in der Palmenvilla verläuft. Im luxuriösen Strand-Domizil krachte sie nämlich nicht nur lautstark mit Désirée Nick (63) zusammen. Mit äußerst fiesen Beleidigungen ekelten Bastian Yotta (43), Carina Spack (23) und Matthias Mangiapane (36) sie in der vorletzten Sendung aus der Show. Da sich die "Big Brother"-Produktion am selben Gelände wie die "Palmen-Reunion" befindet, kann Claudia bequem zwischen den Studios pendeln. Nachdem Obert und Nick bereits während dem "Promis unter Palmen"-Finale ihrer Freundschaft eine neue Chance gaben und Sieger Bastian Yotta vom "Palmen-Wiedersehen" ausgeladen wurde, könnte es bei der Aussprache nur noch für die verbleibenden Lästerer Spack und Mangiapane unbequem werden.