2 "Promis unter Palmen" mit Virus infiziert

Ennesto Monté und Eva Benetatou sahen sich Wochen nach dem Dreh von "Promis unter Palmen" wieder. Kurz darauf wurden sie positiv auf das Coronavirus getestet.

Hat Eva Ennesto angesteckt?

"Ich dachte, ich muss den Notarzt rufen"

Nein, keine Sorge: Niemand hat sich während des Drehs zu "Promis unter Palmen" in Thailand angesteckt. Denn die Sendung wurde schon Wochen vor der Corona-Krise gedreht. Inzwischen sind aber tatsächlich zwei der Promis positiv auf Covid-19 getestet worden: Ennesto Monté und Eva Benetatou.Beide trafen nämlich nach der TV-Show nämlich erneut aufeinander - genauer gesagt, bei Ennestos Videodreh zu seinem neuen Song "Ar*** wie Kardash". Das berichtet RTL.Gefilmt wurde im "Hamam & Spa" in Frankfurt am Main - leicht bekleidet. In dem Clip gibt die Ex-"Bachelor"-Finalistin dem Sänger eine (Corona?-)Ohrfeige.Da Eva das Virus schon etwas länger hat, liegt der Verdacht nahe, dass sie Ennesto mit Covid-19 beim Dreh angesteckt hat. Oder ist zwischen den beiden etwa mehr gelaufen?Für Ennesto ist die Erkrankung besonders bitter: Er hat mit dem Virus seine ganze Familie angesteckt. Angefangen habe es mit Kopfschmerzen und Fieber. "Dann habe mich testen lassen. Ich habe allen Bescheid gegeben, die dabei waren. Am Montag ging es mir so schlecht, dass ich dachte, ich muss den Notarzt rufen", verriet er der "Bild".