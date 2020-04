"Palmen Promis"-Finale: Wer soll gewinnen?

"Promis unter Palmen" geht in die letzte Runde. Welcher der Finalisten soll am Ende die goldene Kokosnuss und die 100.000 Euro kassieren?

Die "Palmen-Promi"-Finalisten stehen fest

Für die verbleibende C-Prominenz in der thailändischen Strandvilla steht an diesem Abend einiges auf dem Spiel: Neben einer goldenen Kokosnuss und einer Siegesprämie von 100.000 Euro haben es die "Promis unter Palmen" heute Abend in der Hand, wer sich nach den Giftspritzen der letzten Woche noch einen Hauch von Würde bewahren kann.Um den Sieg batteln vor allem Platzhirsch Bastian Yotta (43), dessen übertriebene Miracle-Morning-Predigten noch das kleinste Übel darstellen. Der selbst ernannte Multimillionär sieht nach dem Auftauchen von gleich zwei Skandalvideos nicht nur seine letzten Felle davon schwimmen, sondern hat dadurch sogar die Justiz im Nacken.Seine blonde Busenfreundin Carina Spack hat gar keine andere Wahl, als mit allen Mitteln um das saftige Preisgeld zu kämpfen: Nachdem sie in der letzten Sendung ihre Konkurrentin Claudia Obert mit äußerst miesen Beleidigungen zum freiwilligen Abgang gezwungen hat, platzen jetzt reihenweise die Werbedeals Wendehals Matthias Mangiapane (36), selbst erklärter Obert-Feind und ebenfalls an der unschönen Läster-Attacke gegen die stets illuminierte Unternehmerin beteiligt, hat sich inzwischen für seine untergriffigen Äußerungen entschuldigt. Das ändert aber nichts daran, dass er nach wie vor wie ein Fähnchen im Wind wankt.Bleiben noch die ehemaligen "Big Brother"- Turteltäubchen Janine Pink und Tobias Wegener . Abgesehen davon, dass sie sich den eingepackten Selbstbräuner auf den Popo föhnen ließ, blieb Janine (33) im weiteren Verlauf der Sendung eher farblos. Immerhin kann man der sexy Sächsin zu Gute halten, dass sie sich loyal an die Seite ihres Ex Tobi (27) stellte, als dem nicht nur einmal körperlich wie auch emotional die Luft ausging Wer schlussendlich das Rennen macht, entscheidet sich beim heutigen Finale in der Palmenvilla. Ein Wiedersehen aller Beteiligten dürfte noch einmal für ordentlichen Zündstoff sorgen, bevor sich "Promis unter Palmen" verdient unter die Trash-Highlights der TV-Geschichte reiht.