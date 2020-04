Laues Palmen-Finale wird "von oben" entschieden

Beim letzten "Palmen-Promi"-Ausflug geht der Show die Luft aus - mit Spielen, die keinen interessieren und einem Sieger, den eigentlich keiner will.

Wer ist der "Herr der Bälle"?

"Göttliche Eingebung" führt zum Sieg

Gut ausgeschlafen erwachen die Finalisten von "Promis unter Palmen" in ihrer Luxusvilla. Vor allem die Laune bei Bastian Yotta, Carina Spack und Matthias Mangiapane könnte zum Final-Auftakt nicht besser sein: Störenfriede wie Désirée Nick wurden ein zweites Mal aus dem Haus bugsiert und auch die bechernde Claudia Obert hat nach einer fiesen Läster-Attacke freiwillig das Weite gesucht Ganz im Stil von besten Feindinnen wird in der Morgensonne nochmals schön nachgetreten. Allerdings stößt Mangiapanes Nick-Imitation am Frühstückstisch nur auf wenig Begeisterung. Einzig Bastian Yotta ist sich sicher: "Was bin ich froh, dass ich diese Hexe los hab."Doch genug gescherzt, schließlich sind wir ja nicht hier, um uns zu amüsieren. Um ans Ziel zu kommen und am Ende der Show ein fettes Preisgeld einzusacken, müssen gleich zwei Wettkämpfe gemeistert werden. Beim ersten gilt es, in die Luft geworfene Tennisbälle mit einem Plastikkübel wieder aufzufangen. Allein schon bei dieser Beschreibung schwappt ein Tsunami der Begeisterung entgegen.Neben Maschine Yotta will auch Tobi unbedingt als Herr der Bälle glänzen: "Auch wenn ich Blut kotzen muss, ich werde alles versuchen", verspricht der sensible Palmenprinz der Herzen . Sprach's und verweist Maschine Yotta auf den undankbaren zweiten Platz. Auch die anfangs verwirrte Janine ("Das ist wie beim Buchlesen: Ich hab die Hälfte schon wieder vergessen.") schafft es wie Matthias Mangiapane in die nächste Runde. Carina ist raus: Zwar hat sie alle Bälle in den Sand gesetzt, aber keiner davon landete in einem Eimer.Vorm Schlafengehen gibt's für die letzten Vier noch was für's Herz: Grußbotschaften ihrer Freunde und Familie werden ihnen in bester Dschungelcamp-Manier präsentiert und zeigen sichtlich Wirkung. Wenn nämlich Tobi während dieser Sendung eines gelernt hat, dann, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen: "Das hat mich sehr emotional gerührt", gibt er ehrlich und stolz zu.Am nächsten Tag erwartet das Quartett ein letztes, entscheidendes Spiel, was aber aufgrund seiner Trägheit beim Zuschauer höchstens noch leichte Gänsehaut auf den Fersen erzeugt. Diesmal müssen Pink, Mangiapane, Wegener und Yotta eine Schatztruhe von fünf Schlössern befreien. Die passenden Schlüssel bekommen sie in Mini-Challenges, wo vom Puzzeln über Buddeln bis zum Kurbeln und sogar Rechnen alles dabei ist. Yotta erhält nach eigener Aussage die rettende Zahlenkombi für das letzte Schloss über "göttliche Eingebung".Anscheinend haben seine morgendlichen Stoßgebete in Richtung Universum doch Früchte getragen. Denn er ist es, der bei der abendlichen Siegerehrung als Sieger die goldene Kokosnuss in den Händen hält und sich den Geldkoffer unter den Arm klemmt.Auch alle ehemaligen Palmenkrieger haben sich zur Feier in der Villa versammelt. Während Schampus-Lady Claudia hofft, keine "warmen Getränke" an der Bar vorzufinden, trägt ihre neu gewonnene Freundin Désirée Nick sogar ein Kleidchen aus ihrer Boutique. So viel Harmonie ist Matthias zu viel und er eröffnet lieber selbstständig das Buffet. Mit einem Feuerwerk über dem Villendach geht eine weitere Trash-Perle der TV-Geschichte zu Ende, doch die Stimme aus dem Off verspricht, dass der Frieden in Thailand nur so lange anhält, bis "die nächsten Promis unter Palmen einziehen".Die einstigen Keifzangen Désirée Nick und Claudia Obert begraben ihr Kriegsbeil. Zumindest vorerst.Bastian Yotta gewinnt "Promis unter Palmen".(Matthias Mangiapane)