Fieses "Palmen"-Mobbing! Jetzt platzen Carinas Deals

Kurz vor dem "Palmen-Promi"-Finale ekelte Carina Spack ihre Rivalin Claudia Obert aus der Show. Nun bekommt sie dafür die Rechnung präsentiert.

Wer hätte gedacht, dass ein feuchtes Handtuch solche Wellen schlagen kann? In der vorletzten Episode der TV-Show "Promis unter Palmen" pfefferte Kandidatin Claudia Obert (55) das Tuch ihrer Konkurrentin Carina Spack (23) vom Balkon der Strandvilla, weil es ihr die Sicht auf die nächtliche Meeres-Idylle versperrte. Zu viel für die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin.Zusammen mit Bastian Yotta (43) und Matthias Mangiapane (36) ekelt sie mit fiesen Beleidigungen Claudia Obert kurz vor dem Finale aus der Show . "Weißt du, was wir alle haben, was du nicht hast?" beschimpft die 23-jährige Blondine die Luxus-Lady aus Hamburg. "Jemanden zu Hause, der sich auf einen freut."Nicht nur für viele Zuschauer grenzt dieses miese Verhalten stark an Mobbing. Auch immer mehr Werbepartner distanzieren sich nach der Ausstrahlung der Sendung von der Kandidatin und kündigen ihre bestehende Kooperationen. "Das unterstützen wir in keiner Form", lässt zum Beispiel eine Beauty-Firma über Video ausrichten und beenden unverzüglich die Zusammenarbeit mit Carina Spack.Auch mit ihrem Läster-Kumpanen Bastian Yotta will das Unternehmen nichts mehr zu tun haben. Zudem machen derzeit auch zwei Skandalvideos des selbst ernannten TV-Millionärs die Runde. In einem Fall ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft Berlin.Bei Carina schrillen die Alarmglocken. Mit einem Instagram-Video wendet sie sich an die Öffentlichkeit und versucht, ihr Verhalten zu entschuldigen. "Man muss auch bedenken, ich bin 23", plappert sie in die Kamera. "Da sagt man vielleicht manchmal was, ohne vorher darüber nachzudenken." Offenbar sind die Fronten zwischen Claudia und ihr inzwischen, denn mit "Süße, vergiss alles" hat Obert ihrerseits im Netz ein Friedensangebot ausgesprochen und einen Schlussstrich unter den Streit gezogen.