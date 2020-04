Nick & Obert: Ihr TV-Krieg endet jetzt in Versöhnung

In der "Palmen"-Show schenkten sich Désirée Nick und Claudia Obert nichts, doch nach der letzten Sendung reicht Nick ihrer Gegnerin aber die Hand.

Désirée (63) und Claudia (55) kennen sich schon seit mehreren Jahren. Schließlich kommt man sich als Society-Ladies zwischen Veranstaltungen und roten Teppichen auch schon mal ins Gehege. Auch über die Kleider, die Claudia über ihre Luxus-Shops vertreibt, gab es von Seiten Désirées lobende Worte. Doch kaum standen sich die beiden Damen in der TV-Show "Promis unter Palmen" gegenüber, flogen die Fetzen.In der zweiten Sendung gipfelte der Streit der beiden sogar in einen handfesten Auseinandersetzung: "Beweg deine Fresse aus der Kamera!" , schrie Nick ihre Konkurrentin an und droht ihr sogar mit der Hand. Bereits in der nächsten Episode kickten die entsetzten Mitbewohner die "spitzeste Zunge Deutschlands" einstimmig aus der Show. Kurzzeitig wehte ein Hauch von Frieden durch die thailändische Strandvilla, der sich allerdings nur als Vorbote eines noch gewaltigeren Sturm herausstellen sollte.Kurz vor dem Finale bekam nämlich auch Claudia Obert die Boshaftigkeit der verbleibenden "Palmen-Prominenz" zu spüren. Vor allem Bastian Yotta (43), Carina Spack (23) und Matthias Mangiapane (36) feuerten dermaßen ausfallende Gehässigkeiten in ihre Richtung, dass sie ihre Koffer packte und das Feld freiwillig räumte . Nachdem jetzt auch Désirée Nick die Sendung gesehen hat, stellt sie sich schützend vor ihrer einstige Rivalin: "Was da gegen Claudia ablief, hat in mir menschlichen Ekel ausgelöst", erzählt sie der " Bild "-Zeitung in einem Interview.Nach dieser Aktion will die Entertainerin nichts mehr mit dem Trio Yotta-Spack-Mangiapane zu tun haben: "Solches Gesindel sind nicht meine Kollegen", stellt sie klar. "Meine Kollegen sind Künstler! Künstler ticken anders als dieser Abschaum, der sich beim Mobbing auch noch selbst gefeiert hat." Vor allem mit Bastian Yotta geht die scharfzüngige Blondine besonders hart ins Gericht und bezeichnet ihn als "frauenverachtenden Schwachmaten".Inzwischen ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft Berlin gegen den selbst ernannten TV-Millionär, nachdem ein Video aufgetaucht ist, in dem er sich zutiefst sexistisch gegenüber Frauen äußert. Auch ein weiterer Clip belastet ihn schwer: Darin soll zu sehen sein, wie Yotta einen wehrlosen Dackel quält und Spaß daran hat, das arme Tier mit Fußtritten und Steinen zu malträtieren.Die Ereignisse kurz vor dem Finale von "Promis unter Palmen" haben jedenfalls dazu geführt, dass der Krieg der beiden härtesten Konkurrentinnen endlich ein Ende haben dürfte. Désirée Nick reicht Claudia Obert sogar zur Versöhnung die Hand und bietet ihr an, ihrer Freundschaft eine neue Chance zu geben: "Claudia darf gerne auf ein Sektchen vorbeikommen, der Moët steht schon kalt", richtet sie im "Bild"-Interview der Hamburger Luxus-Boutiquen-Besitzerin aus. "Ich gehe bei ihr später vorbei und kaufe fünf Paar Schuhe!"