Das waren die heftigsten "Palmen-Promi"-Momente

Vor dem "Promis unter Palmen"-Finale blicken wir auf Szenen voller Schimpf und Schande zurück. Wer kann diesen Krieg jetzt noch gewinnen?

Keiner keift wie Nick

Mangiapane feuert aus der zweiten Reihe

Palmenprinz der Herzen

Vor fünf Wochen zogen zehn C-Promis nicht nur für eine goldene Kokosnuss in eine luxuriöse Villa am Thailandstrand , sondern auch um herauszufinden, wer von ihnen für eine saftiges Preisgeld von 100.000 Euro "alles macht". Ihren Aufenthalt unter Palmen haben sie sich aber ganz anders vorgestellt. Denn bereits am Einzugstag war klar, dass bei so viel Stichelei kein Stein auf dem anderen bleiben sollte. Die heftigsten Momente in Bildern gibt es in der Foto-Show oben zum Durchklicken, eine Zusammenfassung ausgewählter Highlights im folgenden Überblick.Grand Dame der spitzen Zunge war ohne Zweifel Désirée Nick, die nicht nur gleich zu Beginn der Sendung die schärfsten Sprüche klopfte, sondern auch sofort ihrer Rivalin Claudia Obert den Kleinkrieg erklärte. Der Streit der beiden vermeintlichen Damen eskalierte bereits in der zweiten Folge so sehr, dass man besser aus der Schusslinie der beiden Kampfhühner ging, um nicht selbst Federn zu lassen. "Keifende Natter!" war dabei noch das Harmloseste, was sie sich an die Köpfe warfen. Daraufhin kickte die Truppe La Nick nicht nur nach Folge drei einstimmig aus der Show, sondern auch ein weiteres Mal nach ihrer Rückkehr in der vorletzten Episode.Für Zündstoff einer anderer Art sorgte der ehemalige Politiker Ronald Schill. Schon bei seiner Ankunft verwandelte er sich in einen lüsternen Stelzbock, fasste der regelmäßig illuminierten Claudia Obert unter den Rock und lutschte genüsslich an den Zehen von Janine Pink . Es sollte bei Trockenübungen bleiben: Schill musste in der vierten Folge die Palmenvilla verlassen.Auch Nicks Läster-Gefährte Matthias Mangiapane ließ es im Palmenhain ordentlich zischen, allerdings größtenteils aus der zweiten Reihe. Mit Sicherheitsabstand goss er fleißig Öl ins Feuer, wenn es darum ging, den Hass der Mitbewohner gegen Claudia Obert zu schüren. Richtig böse wurde es, als Bastian Yotta, Carina Spack und er in der vorletzten Folge dermaßen tiefe Gehässigkeiten gegen Claudia vom Stapel ließen, dass sie freiwillig das Feld räumte. Den Vogel schoss dabei Platzhirsch Yotta ab, der seine Gegnerin mit dem Innenleben eines Pickels verglich.Bei so viel Gift und Galle kann sich eigentlich nur noch jemand als Gewinner qualifizieren, der so gar nicht auf Krawall gebürstet ist. In diesem Fall Tobias Wegener, der sich nicht nur einmal für mehr Harmonie aussprach ("Das ist so viel Hass!"), sondern sich auch nicht davor scheute, seinen Tränen freien Lauf zu lassen . Dabei hatte er es mit seinen Gefühlen auch nicht gerade leicht, traf er doch nach langer Funkstille in der Show erstmals wieder auf seine Ex-Liebe Janine Pink . Auch wenn Tobi das Match schlussendlich nicht für sich entscheiden sollte, bleibt er den Zuschauern wenigstens als Palmenprinz der Herzen in Erinnerung.