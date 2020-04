Mangiapane stichelt sich ins "Palmen-Finale"

Der schrille "Palmen-Promi" Matthias Mangiapane zündelt gerne bei seinen Konkurrenten. Mit Erfolg: Er steht im Finale der TV-Show.

Krawall am ersten Tag

Zweite Eskalation mit Claudia Obert

Nach der fünften Episode stehen die Finalisten von "Promis unter Palmen" fest: Für Janine Pink, Carina Spack, Tobias Wegener, Bastian Yotta und Matthias Mangiapane geht es in der kommenden Woche nicht nur um eine goldene Kokosnuss, als Lohn für ihre Strapazen unter der thailändischen Sonne winkt ihnen auch ein saftiges Preisgeld von 100.000 Euro.Dass das gut gebräunte TV-Sternchen Matthias Mangiapane am Weg dorthin kein Palmenblatt vor den Mund nimmt, hat der gelernte Friseur bereits bei seinem Einzug in die thailändische Strandvilla bewiesen. Die Koffer waren noch nicht mal komplett ausgepackt, da schoss er sich bereits mit Désirée Nick auf Konkurrentin Claudia Obert ein. Vor allem die Wortmeldungen der Luxus-Boutiquen-Besitzerin aus Hamburg waren Gift für seine Ohren. Deshalb schoss er auch selbst fleißig aus dem eigenen Schützengraben: "Ich bin wie die Pest. Mich wird sie so schnell nicht los." Den handfesten Streit zwischen Nick und Obert verfolgte Mangiapane anschließend zwar nur aus der zweiten Reihe, wurde aber nicht müde, das Lästerfeuer im Hintergrund am Lodern zu halten. Selbst die Allianz, die er mit Désirée Nick gegen Claudia Obert geschmiedet hatte, ging am Ende der dritten Folge überraschend in die Brüche: Nach einer feucht-fröhlichen Partynacht schämte er sich so für Nicks Tanzlaune , dass er sie in bester Wendehals-Qualität mit den restlichen Mitstreitern einstimmig aus dem Spiel kickte.Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte die Fairness in der Palmen-Villa ihre Koffer gepackt haben, denn kurz vor dem Finale überstürzten sich noch einmal die Ereignisse. Claudia Obert hatte es sich mit ihrer eigenwilligen Art so gut wie mit jedem "Palmen-Promi" verscherzt. Doch anstatt das Gespräch mit ihr zu suchen, hagelte es einen Shitstorm , an dem sich auch Matthias Mangiapane bereitwillig beteiligte. "Das ist keine Frau, das ist ein Vieh", keifte er in die Gruppe und stieß ein weiteres Mal zu: "Eine richtige Pott-Sau." Auch für hartgesottene Trash-TV-Fans haben Mangiapane und die Beteiligten dabei eine Grenze überschritten:Trotzdem hat sich Matthias Mangiapane erfolgreich bis ins Finale von "Promis unter Palmen" durchgebissen. Ob er mit dieser fragwürdigen Taktik das Match am Ende auch für sich entscheidet, bleibt abzuwarten. Seine Sympathiepunkte dürfte er aber inzwischen beim Publikum verspielt haben.