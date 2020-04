Bastian Yotta gewinnt "Promis unter Palmen"

Der TV-Aufreger "Promis unter Palmen" hat seinen Sieger: Platzhirsch Yotta hat den erbitterten Palmenkrieg für sich entschieden.

Zwei Spiele bis zum Sieg

Der Sieger steht fest

Dass das Beste zum Schluss kommt, kann man vom "Promis unter Palmen"-Finale eher nicht behaupten. Bereits kurz nach Beginn zur letzten Etappe wird klar, dass die Sendung vor allem von Beef und Lästereien gelebt hat.Doch das kann einen echten Yotta nicht erschüttern: Gestärkt mit einem letzten Miracle-Morning und einem Kreuzzeichen in Richtung Universum er sich in "freudiger Erwartung" in die erste Finalrunde.Es gilt, Tennisbälle in die Luft zu werfen, nur um sie dann mit einem Plastikkübel wieder aufzufangen. Im ersten Match muss sich der stolze Yotta noch gegen Palmenprinz Tobi geschlagen geben, sichert sich aber trotzdem einen Platz im nächsten Wettkampf.Diesmal muss eine Schatztruhe mit fünf Schlössern geöffnet werden. Die Schlüssel erhalten die Spieler in unterschiedlichen Mini-Challenges. Von Puzzeln über Buddeln bis zum Kurbeln ist alles dabei. Die morgendlichen Stoßgebete haben sich ausgezahlt: Nachdem sein stärkster Konkurrent Tobi versagt, bekommt Yotta die rettende Zahlenkombi für das Schloss seiner Meinung nach "göttliche Eingebung". Wer aber tatsächlich den Sieg davon trägt, soll bei der abendlichen Siegerehrung verkündet werden, zu der auch alle Ex-Palmenkrieger geladen sind.Als Eva Benetatou schließlich den Namen des Gewinners verkündet, scheint bereits allen klar zu sein, wer das Rennen gemacht hat: Bastian Yotta sackt das fette Preisgeld ein und klemmt sich die goldene Kokosnuss unterm Arm. Dass auf dem Weg zum Ziel auch abseits der Show seine Würde auf der Strecke blieb, kümmert ihn da wenig.