"Mach's wie Mutti!": Nick ruft zum Niveau-Limbo

Sobald die Korken bei den "Palmen Promis" knallen, sind sowohl Manieren als auch Streitereien vergessen. Dafür kassiert ein Promi am Ende eine saftige Abrechnung.

"Palmen-Promis" außer Kontrolle

Alle gegen Eine

Zwar werden die "Promis unter Palmen" auch in der dritten Woche noch von strahlendem Sonnenschein begrüßt, die Stimmung in der Villa ist aber bereits mit dem ersten Hahnenschrei am Tiefpunkt angelangt. Grund ist wieder einmal Claudia Obert, die inzwischen ihre hochprozentige Saftkur nicht mehr unter Kontrolle zu haben scheint.Über ihre maßlose Becherei kann der sensible Teddy Tobi nur noch den Kopf schütteln: "Erschreckend, was Alkohol aus Menschen macht." Claudia versteht die Aufregung nicht und fragt sich: "Hat schon jemals eine große Geschichte angefangen mit: Wir tranken einen Tee?"Oberts Schampus-Tropfen bringen Bastian Yottas Fass zum Überlaufen. Nicht nur, dass er die verbleibenden Flaschen vor Claudias gierigem Griff unter der Spüle versteckt. Er will die zügellose Lady auch vom Abendessen ausschließen und schlägt vor, sie nach der nächsten Entscheidung gemeinsam aus der Villa zu kicken. Seine Meuterei misslingt. Selbst Erzfeindin Désirée Nick meint, dass jeder einen fairen Wettkampf verdient hätte. Selbst eine Obert.Ganz neue Töne, die man da von der erklärten Obert-Gegnerin hört. Noch erstaunlicher, dass sie sich abends – unterstützt vom geifernden Ronald Schill – gemeinsam mit ihrer Hassliebe ordentlich zukübelt. Beflügelt vom Alkohol trinkt das Trio das Niveau dermaßen unter den Tisch, dass es sogar den Mitstreitern zu viel wird. Angewidert wenden sie sich ab. Jedoch nur für kurze Zeit, denn schon gellt Nicks schnarrende Stimme durch den Garten: "Mach's wie Mutti!" johlt sie in Richtung Carina, lässt die Hüften kreisen und donnert: "An die Arbeit!" Ohne Erfolg: Schill, Obert und Nick müssen alleine weiter tanken, während die anderen das Feld räumen.Von Katerstimmung ist beim anstehenden Kapitäns-Spiel keine Rede: Als asiatische Glückskatzen verkleidet setzen sich Tobis Ex-Bärchen Janine und Meuterer Bastian setzen durch. Sie stellen Teams für den nächsten Wettkampf zusammen. Es gilt, mit verbundenen Augen einen Streitwagen durch eine Strecke im Wasser zu ziehen. Auf dem Wagen steht ein Lotse, der seinem Team Anweisungen gibt, in welche Richtung es gehen soll. Bastians Team, dem Schampus-Claudia den Weg weisen sollte, scheitert. Einmal mehr ist es der tapfere Tobi, der für seine Gruppe alles gibt und die keifende Désirée auf ihrem Wagen im Alleingang durch das Ziel bringt. Das Team dankt es ihm mit Bewunderung, sein Körper mit einem Schwächeanfall.Bei der Entscheidung, wer die Palmen-Villa diesmal verlassen muss, gibt es eine Premiere: Das Urteil fällt erstmals einstimmig aus. Als Nominierte stehen Désirée und ihr Läster-Gefährte Matthias Mangiapane auf der Anklagebank. Die Wahl fällt auf die spitzzüngige Blondine, Matthias darf weiter um das satte Preisgeld rittern. Das letzte Wort hat Bastian Yotta, der es sichtlich genießt, Nick aus dem Spiel zu nehmen. Schließlich war sie es, die ihn bereits nach dem ersten Match als "Großmaul" deklarierte . Ein Yotta vergisst nicht und anscheinend auch nicht das Schicksal: "Karma is a bitch!" grinst Bastian am Ende des Abends zufrieden in die Kamera.Bastian wird Claudias Privattherapeut. Aber als sie ihm gesteht, beim Wettkampf gemogelt zu haben, friert ihm das Gesicht ein.Zündler Ronald Schill animiert Claudia dazu, wieder zum Alkohol zu greifen.(Tobias Wegener)