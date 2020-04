Palmen-Finale ohne Obert: Claudia wirft das Handtuch

Kurz vor dem Finale hat Claudia Obert so gut wie alle "Palmen-Promis" gegen sich. Nach einem weiteren Eklat packt sie schließlich die Koffer und räumt das Feld.

Die "Promis unter Palmen" befinden sich auf der Zielgeraden mit direktem Kurs aufs Finale. Entsprechend groß ist die Aufregung, als es darum geht, in einem ausgefeilten Spiel neue Teamkapitäne zu ermitteln. Denn die Match-Sieger qualifizieren sich automatisch für die letzte Etappe.Um zu gewinnen, müssen sich die als Knackis verkleidete Promis mit Hilfe einer Feile so schnell wie möglich von Seilen befreien und eine knifflige Rechenaufgabe lösen. Tobi Wegener beweist zwar handwerkliches Geschick, scheitert aber an der Mathematik. Auch als Bastian Yotta und Carina Spack bereits als Kapitäne feststehen, kämpft er immer noch mit den Zahlen. Das lässt den sensiblen Muskelmann einmal mehr an sich zweifeln. Tröstende Worte gibt es aber von seinen Mitstreitern, die den schniefenden Tobi ihrerseits wieder aufbauen.Auch Claudia Obert hat endgültig verspielt. Nicht nur im Kapitäns-Match, sondern vielmehr bei den restlichen "Palmen-Promis". Als sich die anderen bereits hinter ihrem Rücken beraten, wie man sie am schnellsten aus Villa und Spiel kicken könnte, verwandelt sich die schlurfende Lady im pinken Seiden-Pyjama zur erbarmungslosen Wäscheschleuder. Weil ihr Carinas nasses Handtuch die Sicht versperrt, wirft sie es kurzerhand von Balkonien in Richtung Swimmingpool. Ab diesem Zeitpunkt ist allen klar: Die Obert muss weg.Mit einer regelrechten Mobbing-Attacke und Beleidigungen, die wirklich tief unter die Gürtellinie abzielen, lärmen und zündeln Bastian Yotta, Carina Spack und Janine Pink so lange in Claudias Anwesenheit, bis die ihr Notlager im Wohnzimmer aufschlägt. Der sonst so resoluten Claudia kullern sogar Tränen über die Wangen, als sie schließlich einzig Tobi an ihr Matratzenlager setzt und ihr Trost spendet. "Schlaf gut, Tobi", schickt Claudia ihrem Palmenprinz des Herzens mit auf dem Weg und zieht die letzte Konsequenz: Am nächsten Morgen packt sie ihre Koffer und verlässt freiwillig die Palmen-Villa.Kurze Zeit später hängt der Haussegen aber wieder schief, denn Désirée Nick kehrt schnarrend in die Villa zurück. Vor zwei Wochen hatte man sie einstimmig aus der Show gekickt, nach Claudias selbst gewählten Exit bringt sie sich wieder ins Spiel. "Ein paar freuen sich über mich", stellt sie bei ihrer Ankunft fest, "mit den anderen mach ich da weiter, wo wir aufgehört haben." Vor allem in Carina Spack hat die scharfzüngige Blondine ihr neues Feinbild entdeckt: Wortgewandt und mit gewohnt spitzer Zunge verspeist sie ihre junge Konkurrentin anschließend am Küchentisch.Kapitän Yotta verfolgt weiterhin seine Taktik, sich Störenfriede mittels eines gezinkten Wettkampfes zu entledigen. Sein Plan geht beim Match am Strand auf: Absichtlich verliert sein Team, damit Désirée Nick wieder auf der Abschussliste der "Palmen-Promis" steht. Obwohl die sich knapp vor ihrem erneuten Rauswurf einen fiesen Muskelfaserriss zuzieht, zeigen ihr wieder alle Stimmberechtigten unisono die rote Karte.Zwar stehen damit Janine Pink, Carina Spack, Tobias Wegener, Bastian Yotta und Matthias Mangiapane im Finale, das letzte Wort lässt sich aber Désirée Nick nicht nehmen: "Ich bin immer noch so billig geblieben, um meine Abende mit Leuten wie euch zu verbringen", pfeffert sie der Truppe entgegen. Sie ist der Meinung, dass die wenigsten im Verlauf der Show ihr Gesicht gewahrt hätten und sich benehmen wie "eine Horde Affen, denen du die letzte Banane in den Dschungel wirfst". La Nick muss es ja wissen: Schließlich krönte man sie 2004 zur Dschungelkönigin von RTL.Tobias Wegener kümmert sich nach der Mobbing-Attacke als Einziger um die gekränkte Claudia Obert.Bastian Yotta vergleicht Claudia Obert mit dem Innenleben seines Pickels.(Désirée Nick)