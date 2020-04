Nick is back! So rächt sie sich bei "Palmen-Promis"

Vor zwei Wochen warfen die "Palmen-Promis" Désirée Nick aus der Show. Nach dem freiwilligen Abgang eines Kandidaten taucht sie aber wieder auf.

Nick beißt gegen Konkurrenten

"Hier kommt eure kleine Zuckerfee!" schnarrt die blonde Krawallbürste Désirée Nick bei ihrer Rückkehr in die Strandvilla von "Promis unter Palmen". Bei den restlichen Kandidaten der Reality-TV-Show hält sich die Freude über das Wiedersehen hingegen in Grenzen, denn eigentlich hatten sie die scharfzüngige Nick nach der dritten Folge einstimmig aus der Show gekickt. Dem war nicht nur eine lautstarke Auseinandersetzung mit Erzfeindin Claudia Obert voran gegangen, auch über Nicks alkoholbedingtes Partyverhalten rümpften die Mitbewerber ihre Nasen.Dem freiwilligen Abgang eines der "Palmen-Promis" verdankt die "spitzeste Zunge Deutschlands" jedoch die weitere Chance, sich beim Finale in zwei Wochen das saftige Preisgeld zu krallen. Dass sie auf dem Weg dorthin keine Rücksicht auf Verluste nimmt, stellt sie auch gleich in gewohnter Bissigkeit klar. "Ich wünschte, du hättest nur ein Fünkchen von dem, was du an Hupen zuviel hast, an Humor und an Herzensbildung", pfeffert sie etwa in Richtung Carina Spack und stellt auch ihren anderen Kontrahenten die Rute ins Fenster: "Wir können da weitermachen, wo wir aufgehört haben."Einzig Bastian Yotta, dem die Nick bereits seit der ersten Sendung ein Dorn im Auge ist, versucht sich in stoischer Ruhe: "Ihre Rückkehr ändert nichts an meiner Gesamtstrategie", betont er und peitscht seinen unerbittlichen Kampfgeist in Richtung Zielgerade: "Das Einzige, was mich interessiert, ist das Finale."