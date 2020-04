Ronald begrapscht Janine und fliegt aus der Show

Ex-Politiker Ronald Schill hat es bei "Promis unter Palmen" auf Janine Pink abgesehen.

Dreistündige Massage und ein bisschen mehr ...? Janine sagt Nein

In der vierten Folge "Promis unter Palmen" versucht Ronald Schill bei Janine Pink zu landen: Der 61-Jährige hatte nämlich schon seit zehn Tagen hatte er keinen Sex mehr. Das sei so ungewohnt, meint der Ex-Politiker.Schließlich sei er früher noch "so begehrt wie ein "Cornetto Erdbeer" gewesen, schwärmt er in der Fernsehvilla. Jede Woche habe er die Nacht mit einer anderen Frau verbracht. Entweder waren sie scharf auf sein Geld oder sie fanden es einfach nur antörnend mit einem so mächtigen Mann im Bett zu landen.Doch die Zeiten sind vorbei! Ans Aufgeben denkt Ronald trotzdem nicht. Er versucht bei Janine Pink zu landen. Drei Stunden lang massiert er ihr die Füße. Zwischendurch schnüffelt er auch an ihnen. "Du hast ausgesprochen süße Füße. Eigentlich ist das, was wir hier machen, schon ganz schön intim", erklärt er Janine. Währenddessen wandern seine Hände immer höher.Janine findet das nicht so prickelnd und stoppt ihn: "Hey, Rolli, geh mal wieder in Richtung Füße. Die Monika braucht Ruhe. Guckste mal auf'n Tacho. Die hat Sommerpause. So lange der die Finger von meiner Monika lässt, ist alles gut."Mit Monika meint Janine übrigens ihre Intimzone ...Die Promivilla musste übrigens Ronald verlassen.