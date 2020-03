Vor "Palmen-Promi" Schill ist keine Lady sicher

Ronald Schill hat anscheinend viel nachzuholen: Seit seinem Einzug verwandelt sich der ehemalige Politiker zum gierigen Stelzbock.

"Palmen-Promi" auf Brautschau

Doktorspiele am Pool

In der neuen Reality-TV-Show "Promis unter Palmen" fliegen dank Désirée Nick nicht nur die verbalen Kokosnüsse ziemlich tief, auch die erotisch aufgeladene Stimmung unter der C-Prominenz sucht ihresgleichen. Allerdings fühlt sich ausgerechnet der einstige Skandal-Politiker Ronald Schill dazu erkoren, diesbezüglich für Zündstoff zu sorgen.Schon als er zum ersten Mal auf Désirée Nick trifft, versucht er, die "spitzeste Zunge Deutschlands" für seine Fantasien zu begeistern. Nick schäkert zwar anfangs mit, scheint aber schließlich doch immun gegen die Schmeicheleien des 61-jährigen zu sein. Als dieser auch bei den jüngeren Semestern Carina Spack und Eva Benetatou abblitzt ("Der wirkt wie ein Lustmolch!"), hat er in Claudia Obert seine Gespielin gefunden. "Claudia passt zwar nicht in mein Beuteschema", erklärt er der Kamera. "Aber an ihr find ich toll, dass sie sich sexuell ausleben will."Das anschließende Balzverhalten der beiden schlägt aber ebenso schnell in Geschmacklosigkeit um wie Ronald Schills Hand unter Claudia Oberts Babydoll-Kleidchen wandert. "Machen Sie sich schon mal frei, der Doktor kommt gleich", säuselt er auf der Liege, während Obert ihren Schenkel an seiner Hand rieb und ihn zur weiteren Untersuchung antrieb. Die Szene blieb weder unbemerkt noch unkommentiert."Der fingert", zischt Désirée Nick aus sicherer Entfernung. "Gleich stellt sie sich noch breitbeinig hin, ich sag's dir", lästert sie zusammen mit Matthias Mangiapane. Tatsächlich halten sich Schill und Obert nach der Grapsch-Attacke alle Türen für eine Fortsetzung offen. "Ich hab noch TÜV", flötet die angeschwipste Claudia im Interview und ist bereit für Runde zwei.