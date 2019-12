Neue Show: Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Sat.1 macht "Sommerhaus der Stars" Konkurrenz: Im Frühjahr 2020 startet die neue TV-Show "Promis unter Palmen".

Darauf hat die Welt gewartet: Im Jänner geht auf Sat.1 eine neue Promishow an den Start. Ähnlich wie bei "Sommerhaus der Stars", und "Love Island" verbringen hier zehn Promis mehrere Wochen in einer Luxusvilla. Jeden Tag müssen sie gegeneinander antreten und verschiedene Aufgaben lösen. Dem Gewinner winken 100.000 Euro.Wie die "Bild" in Erfahrung gebracht haben will, sollen einige trashverdächtige "Stars" daran teilnehmen. Darunter der selbsternannte Millionär Bastian Yotta, der zuletzt im Dschungelcamp zu sehen war, Entertainerin Desirée Nick, Ex-"Promi Big Brother"-Paar Tobias Wegener und Janine Pink.Auch Matthias Mangiapane ("Sommerhaus der Stars"), Eva Benetatou ("Der Bachelor") und Carina Spack ("Der Bachelor") seien laut "Bild" mögliche Kandidaten.