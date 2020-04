Tobi und Janine sind bereit für ihr Liebes-Comeback

Während andere "Palmen-Promis" lästern und bechern, kommt sich das einstige Liebespaar wieder Schritt für Schritt näher.

Janine Pink (33) und Tobias Wegener (26) hatten sich 2019 kennen und lieben gelernt. Nach einem kurzen Liebeshoch folgte aber ein schmerzenden Bauchfleck in Form einer Trennung. Zwischen den beiden herrschte seither Funkstille, erst in der "Palmen-Villa" trafen sie wieder aufeinander.Das erste Wiedersehen der beiden verlief trotz tropischer Temperaturen eher frostig: Beide hatten für einander nur ein knappes "Hallo" übrig mieden Augenkontakt und hatten offensichtlich an ihrem Beziehungs-Aus noch ordentlich zu kiefeln.In der dritten Woche unter Palmen präsentiert sich aber ein ganz anderes Bild: Während sich nämlich die anderen Kandidatinnen in handfesten Streitereien ergehen oder unentwegt zum Glas greifen, finden Tobi und Janine immer mehr wieder einen Draht zueinander.Bereits in der ersten Episode erlitt der sensible Bodybuilder mit dem sanften Blick während eines Wettkampfes einen Schwächeanfall. Janine wich nicht von seiner Seite und leistete mit ihrer Cola Erste Hilfe. Bei der folgenden Entscheidung, wer weiter in der Villa bleiben soll, ergriff ein dankbarer Tobi klar Partei für seine Ex-Liebe. Umgekehrt entging Tobi in der dritten Episode dank Janine einem vorzeitigen Abgang: "Wir waren uns ja schon mal noch ein bisschen näher", flötete sie in seine Richtung und strahlt bis über beide Ohren, wenn sie zusammen auf der Couch sitzen, lachen und die Köpfe zusammen stecken.Beim Casting der beiden mag man zwar eindeutig auf Konfrontation gesetzt haben, aber die intensive Situationen und der paradiesische Palmenstrand dürften vielmehr die idealen Zutaten für ein Liebes-Comeback von Janine und Tobi sein.* * Zur aktuellen PROMIS UNTER PALMEN-Review geht's HIER ! * *