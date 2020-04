Tränen unter Palmen: Wie lange hält Tobi durch?

Tobias Wegener setzt "Promis unter Palmen" am meisten zu. Zwischen Keiferei und Stunk sehnt sich der Bodybuilder nur noch nach Harmonie.

Wer hätte gedacht, dass hinter der starken Fassade ein so weiches Herz schlägt? Denn als der breitschultrige Tobi Wegener beim "Promis unter Palmen"-Auftakt über den thailändischen Strand stapfte, eilte ihm noch der Ruf des erbarmungslosen Herzensbrechers voraus. Aber nachdem er beim Einzug auch überraschend seiner Ex Janine Pink gegenüberstand, brökelte die Attitude bereits: "Am liebsten möchte ich wieder nach Hause", gestand Tobi im Einzelinterview.Janine und er hatten sich 2019 bei "Promi Big Brother" kennen und lieben gelernt. Ihre Beziehung ging aber schneller zu Ende, als die Kameras im TV-Container ausgeknipst wurden. Seitdem herrschte zwischen den beiden Funkstille, was Tobi nach wie vor grübeln lässt. Doch nicht nur seine ungeklärte Liebesvergangenheit bringen den gelernten Lackierer ordentlich ins Trudeln.Auseinandersetzungen sind für ihn ein rotes Tuch. Das beweist die die Eskalation zwischen Désirée Nick und Claudia Obert in der zweiten Folge von "Promis unter Palmen". Immer leiser wird Tobi, als sich die beiden lautstark in die Haare kriegen. Schließlich zieht er sich ganz zurück und bricht während eines Solo-Interviewsin Tränen aus. So viel Hass sei unmenschlich, schluchzt er in die Kamera. Hat er es am Ende unterschätzt, gegen wen er in den Kampf ziehen muss, um das Preisgeld von 100.000 Euro zu ergattern? Hält Teddy Tobi durch oder wirft er vorzeitig das Handtuch?Denn auch bei den Wettkämpfen schlottern dem 26-jährigen immer wieder die Knie. Einen Schwächeanfälle musste der Bodybuilder in der ersten Show schon einstecken, ein weiterer folgt in der nächsten Woche – so viel verrät zumindest die Vorschau.Eventuell hilft ihm am Ende nur ein Liebescomeback mit Janine aus dem Tal der Tränen. Die Sächsin scheint zumindest nicht abgeneigt zu sein, das Feuer wieder auflodern zu lassen. Immerhin haben sich beide bei der letzten Entscheidung verdächtig lange in den Armen gelegen und tröstende Worte zugeflüstert.