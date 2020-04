No-Go! "Palmen-Reunion" findet ohne Yotta statt

Nach heftigen Reaktionen auf den Sieg von Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen", findet das geplante Wiedersehen ohne den Show-Gewinner statt.

Skandal um "Palmen-Promi" Bastian Yotta

Eine Woche nach dem Finale von "Promis unter Palmen" kommt es zu einem Wiedersehen aller Kandidaten des TV-Aufregers. Sender SAT.1 hat nach Ausstrahlung der letzten Sendung bekannt gegeben, alle "Palmen-Promis" noch einmal in einer Runde zusammen zu bringen und die Show zu reflektieren. Dabei verzichtet man ganz bewusst auf den Sieger Bastian Yotta (43).Der selbst ernannte Motivationstrainer und TV-Millionär war während der vorletzten "Palmen"-Sendung nicht nur dafür verantwortlich, dass Konkurrentin Claudia Obert (55) nach zutiefst verletzenden Beleidigungen die Villa freiwillig verließ , sondern stolperte in den letzten Tagen auch über zwei Skandalvideos aus seiner Vergangenheit.In einem mittlerweile zur Anzeige gebrachten Clip lässt sich Bastian Yotta prahlend, aber zutiefst sexistisch gegenüber Frauen aus. In einem weiteren soll er sich dabei gefilmt haben, wie er einen wehrlosen Dackel mit Fußtritten und Steinen malträtierte. Nach den Auftauchen der Videos distanzierte sich der TV-Sender SAT.1 nicht nur von seinem Kandidaten, sondern stellt auch jede weitere Zusammenarbeit mit Yotta ein.Nichtsdestotrotz plant SAT.1 aber bereits, im kommenden Jahr eine weitere Runde "Promis unter Palmen" in den Palmenkrieg zu schicken. Zwar wurde die erste Staffel der TV-Show durch die erwähnten Skandale überschattet und der Sender musste dafür auch heftige Kritik einstecken , die Einschaltquoten der Krawall-Sendung sprechen jedoch für sich. Während in Deutschland über sechs Millionen an den Bildschirmen klebten, waren in Österreich auch 149.000 Zuschauer dabei, wie sich Bastian Yotta die goldene Kokosnuss schnappte und die Siegesprämie von 100.000 Euro einsackte.