Messerattacke an Silvester: Heute Prozess

Jener 26-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen, der in der Silvesternacht einen 38-Jährigen mit dem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, steht heute, Donnerstag, in Wels vor Gericht.

Wegen "versuchten Mordes" steht der beschuldigte 26-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen heute, Donnerstag, vor dem Landesgericht Wels.Er soll in der Silvesternacht einen 38-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land am Welser Stadtplatz mit einem Messer niedergestochen, den Mann mit mehreren Stichen im Kopf- und Brustbereich lebensgefährlich verletzt haben (für ihn gilt die Unschuldsvermutung). Die beiden sollen sich zuvor in einem Lokal kennengelernt haben.Mit Bildern von Videoaufzeichnungen aus einer Überwachungskamera wurde damals nach dem Verdächtigen mit Hochdruck gesucht. Ein Polizist gab schließlich den entscheidenden Hinweis, erkannte den Gesuchten auf einen der Fotos wieder.Cobra-Beamte nahmen den 26-Jährigen daraufhin wenig später in dessen Wohnung fest. Bei der Festnahme gestand er die Tat.Zu seinem Motiv sagte er in einer ersten Befragung er fühlte sich vom Opfer genervt, habe deshalb zugestochen.(cru)