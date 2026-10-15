i Schauspieler und Komiker Russell Brand erscheint vor dem Southwark Crown Court in London, Oktober 14, 2026. REUTERS/Corey Rudy Vorwürfe gegen Katy-Perry-Ex Prozess gegen Russell Brand: "Sexraubtier" Russell Brand steht in London vor Gericht. Sechs Frauen werfen dem Komiker Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vor. Von Newsdesk Heute 15.10.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russell Brand (51) steht derzeit in London vor Gericht. Der Schauspieler und Komiker ist wegen dreifacher Vergewaltigung, dreifacher sexueller Nötigung und einer Anklage wegen unanständiger Nötigung angeklagt.

Insgesamt sechs Frauen werfen dem Ex-Mann von Katy Perry Übergriffe vor.

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Die Übergriffe sollen sich zwischen 1999 und 2009 ereignet haben - in einem Hotelzimmer, an Arbeitsplätzen, in einer Toilettenkabine in einer Bar sowie in seinem Zuhause. Brand plädierte auf nicht schuldig.

Wie es bei CNN heißt, bezeichnete Staatsanwältin Riel Karmy-Jones den Angeklagten als "rücksichtslosen sexuellen Räuber". Er sei "skrupellos, berechnend und manipulativ" gewesen. Frauen seien für ihn damals nur "Mittel zum Zweck" gewesen.

"Sei kein Spielverderber"

Eine Frau gibt an, Brand habe sie 2004 in der Toilette einer Londoner Bar oral vergewaltigt und dabei gesagt: "Sei kein Spielverderber", als sie ihn bat, aufzuhören. Die Geschworenen werden im Laufe des Prozesses von allen sechs Frauen hören.

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Brand war in den 2000er-Jahren als TV-Moderator und durch Hollywood-Filme wie "Forgetting Sarah Marshall" bekannt geworden. Inzwischen lebt er in Florida und hat online eine große Gefolgschaft mit Videos zu Wellness und Verschwörungstheorien aufgebaut.

Er erschien persönlich vor Gericht und sagte, er fühle sich "gesegnet" und hoffe auf einen guten Ausgang für alle Beteiligten.