Prügelei mitten in Zagreb auf einem Zebrastreifen

Sechs Männer starten in der kroatischen Hauptstadt eine Prügelei auf einer stark befahrenen Straße. Ans Aufhören scheinen sie aber nicht zu denken.

Auch in Kroatien gilt derzeit ein Mindestabstand von mindestens einem Meter. Auf diesen scheinen die Männer in einem Video des Portals "24 Sata" aber nicht zu achten. Ein Leser filmte, wie sich die Herren auf einer stark befahrenen Kreuzung in die Haare kriegen.Wie wild prügeln sie zunächst auf dem Gehsteig aufeinander ein. Als die Ampeln dann plötzlich auf Grün schalten, fallen einige von ihnen auf den Zebrastreifen. Mehrere Autos müssen abbremsen.Wie die Polizei bestätigte, meldeten mehrere Anrainer die Prügelei. Als die Beamten aber an der Kreuzung ankamen, waren die Streithähne bereits verschwunden.