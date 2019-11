PSV-Stars hatten es schon bei der Anreise eilig

Um 11.50 Uhr sollten die Stars des LASK-Gegner in der Europa League in Linz landen. Die Eindhoven-Kicker kamen aber schon zehn Minuten früher als geplant.

Eindhoven hatte es besonders eilig

Abschlusstraining um 15 Uhr

Nach dem sportlichen Höhenflug in der Liga (fünf Siege in Serie) geht es für den LASK morgen (18.55 Uhr) mit dem Heimspiel gegen PSV Eindhoven auf der großen Europa-League-Bühne weiter.In den Niederlanden erkämpften die Schwarz-Weißen vor zwei Wochen dank einer überragenden Leistung von Goalie Alexander Schlager ein beachtliches 0:0. Im Rückspiel soll nun die große Sensation gelingen.Während die Elf von Trainer Valérien Ismaël seit dem Eindhoven-Gastspiel inklusive Cup alle drei Partien gewinnen konnte, holten die Niederländer nur ein Pünktchen aus den letzten beiden Partien. Gegen Alkmaar setzte es sogar eine heftige 0:4-Abfuhr.Die Mannschaft von Trainer und Ex-Bayern-Star Mark van Bommel ist auf Wiedergutmachung aus. Und sie hat es offenbar auch besonders eilig. Denn schon bei der Ankunft am Linzer Flughafen waren Kapitän Ibrahim Afellay und Co. zehn Minuten früher dran als geplant.Um 11.40 Uhr landete die Maschine (Flugnr.: CND 9291) am Flughafen. Nach einem kurzen Stopp für einige wartende Autogrammjäger ging es in den Spielerbus und danach ins Teamhotel.Der LASK-Coach bittet indes heute um 15 Uhr zum Abschlusstraining auf der Gugl. Morgen Vormittag erfolgt ein leichtes Aktivieren in Pasching. Danach geht es ins Hotel, wo Kapitän Gernot Trauner und Co. Tageszimmer beziehen.Nach einer letzten Besprechung fährt die Mannschaft um 17.30 Uhr Richtung Stadion. Dort erfolgt um 18.55 Uhr der Anpfiff des Schlagers gegen Eindhoven.