Psychiatrie oder Gefängnis für Heather Locklear

Die Schauspielerin attackierte im Vorjahr zwei Polizisten. Lässt sie sich einweisen, bleibt ihr die Haft erspart.

Im Februar 2018 klopfte die Polizei an Heather Locklears Tür im kalifornischen Thousand Oaks, nachdem ein Fall von häuslicher Gewalt gemeldet worden war. Locklear griff dabei erst ihren Freund und anschließend einen der Beamten an ( "Heute.at" berichtete ).Ein ähnliches Szenario spielte sich vier Monate später ab. Diesmal rückten die Cops wegen Ruhestörung an. Erneut attackierte Locklear, zu diesem Zeitpunkt angeblich schwer betrunken, einen Beamten und zudem auch eine Sanitäterin.Vor Gericht zeigte sich die 57-Jährige nun einsichtig und dürfte laut "TMZ" mit einem blauen Auge davonkommen. Begibt sie sich bis 6. September in eine psychiatrische Klinik, entgeht sie einer Gefängnisstrafe von 120 Tagen.Mindestens 30 Tage muss Heather Locklear in der Nervenheilanstalt verbringen. Danach stehen ihr drei Jahre Bewährung bevor (allerdings ohne Beaufsichtigung), in denen sie weder Schusswaffen noch Alkohol oder nicht verschriebene Medikamente besitzen darf.(lfd)