Putin stellt Nestlé unter Zwangsverwaltung

Wladimir Putin hat per Dekret die Vermögenswerte des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé in Russland unter Zwangsverwaltung gestellt. Die Kontrolle übernimmt nun die Gesellschaft L.E.V. Management.
Der Konzern aus Vevey am Genfersee betreibt in Russland sechs Fabriken, in denen unter anderem Kaffee, Tiernahrung und Säuglingsnahrung hergestellt werden. Rund 7000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.
Wie es auf n-tv.de heißt, prüft Nestlé die Situation und will alle notwendigen Schritte unternehmen, um seine Rechte zu schützen. Auch die französische Supermarktkette Auchan wurde unter Zwangsverwaltung gestellt.
Das russische Logistikunternehmen KS Logistika hatte die Zwangsverwaltung beantragt. Der Grund: Nestlé habe die Produktionskapazitäten nicht ausgeweitet und den Export aus russischen Werken eingestellt.
Experten befürchten, dass Nestlé die Vermögenswerte dauerhaft verlieren könnte. In früheren Fällen folgte auf eine Zwangsverwaltung oft die Enteignung zugunsten kremltreuer Unternehmen.