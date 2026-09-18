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Kreml-Chef Putin hat die Vermögenswerte von Nestlé unter Zwangsverwaltung gestellt.
Kreml-Chef Putin hat die Vermögenswerte von Nestlé unter Zwangsverwaltung gestellt.
Reuters
Russland greift durch

Putin stellt Nestlé unter Zwangsverwaltung

Der Kreml-Chef hat die Vermögenswerte des Schweizer Konzerns in Russland unter staatliche Kontrolle gestellt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 21:11
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Wladimir Putin hat per Dekret die Vermögenswerte des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé in Russland unter Zwangsverwaltung gestellt. Die Kontrolle übernimmt nun die Gesellschaft L.E.V. Management.

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Der Konzern aus Vevey am Genfersee betreibt in Russland sechs Fabriken, in denen unter anderem Kaffee, Tiernahrung und Säuglingsnahrung hergestellt werden. Rund 7000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

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Wie es auf n-tv.de heißt, prüft Nestlé die Situation und will alle notwendigen Schritte unternehmen, um seine Rechte zu schützen. Auch die französische Supermarktkette Auchan wurde unter Zwangsverwaltung gestellt.

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Analysten warnen vor dauerhaftem Verlust

Das russische Logistikunternehmen KS Logistika hatte die Zwangsverwaltung beantragt. Der Grund: Nestlé habe die Produktionskapazitäten nicht ausgeweitet und den Export aus russischen Werken eingestellt.

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Experten befürchten, dass Nestlé die Vermögenswerte dauerhaft verlieren könnte. In früheren Fällen folgte auf eine Zwangsverwaltung oft die Enteignung zugunsten kremltreuer Unternehmen.

red,18.09.2026, 21:11
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