Putin will "verlässliches" russisches Wikipedia

Russlands Präsident will als Alternative zu Wikipedia eine Online-Enzyklopädie aufbauen und stellt dafür einen Millionenbetrag zur Verfügung.

Bei einer Sitzung im Kreml zur Zukunft der russischen Sprache erklärte Präsident Wladimir Putin, es soll eine eigene Online-Enzyklopädie entstehen: "Was Wikipedia betrifft... es ist besser sie mit einer neuen, großen russischen Enzyklopädie in elektronischer Form zu ersetzen."Wie die Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet, fügte er hinzu: "Das wären dann wenigstens zuverlässige Informationen, die auf eine gute, moderne Weise präsentiert werden."Für den Aufbau eines solchen Werkes will die Regierung in den nächsten drei Jahren umgerechnet 24 Millionen Euro (1,7 Milliarden Rubel) zur Verfügung stellen. Bereits von 2007 bis 2014 wurde eine russische Enzyklopädie in gedruckter Form veröffentlicht.Wikipedia war 2015 kurzfristig in Russland gesperrt worden, nachdem der Staat mit einem Artikel zu einer Form von Marihuana nicht zufrieden war.