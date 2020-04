Putzt Mausi Lugner wirklich in diesem Kleid?

Christina "Mausi" Lugner nützt die Zeit in der Isolation, um ihren Pool sommerfit zu machen. Ihre Outfit-Wahl sorgt allerdings für Verwunderung.

Christina Lugner (54) macht ihren Pool sommerfit. An sich keine üble Idee, Urlaub gibt es sowieso keinen, also gehen wir heuer daheim baden.Aber: Mausi arbeitet nicht ernsthaft in diesem Kleid, oder? Nein, tut sie nicht. "Es ist ein Geschenk von meiner Tochter Jacqueline, um mir die Quarantäne zu versüßen", sagt sie zuWir sind erleichtert. Und vielleicht trägt ihr Poolboy ja sogar Frack.