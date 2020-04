Quarantäne über Tiroler Gemeinden bald zu Ende

Früher als geplant wird die Quarantäne über das Tiroler Paznauntal und die Gemeinden St. Anton am Arlberg und Sölden aufgehoben.

Wie Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag bei einer Videopressekonferenz mitteilte, ist die Quarantäne für die Tiroler Gemeinden bald zu Ende. Am Donnerstag wird diese für das Paznauntal, St. Anton am Arlberg und Sölden aufgehoben.Erst zuletzt sei die Isolation verlängert worden und hätte ursprünglich bis zum 26. April andauern sollen."Es gibt eine sehr erfreuliche Entwicklung - die Neuinfektionen sind massiv zurückgegangen. Seit Tagen liegt die Rate unter einem Prozent" freute sich Landeshauptmann Günther Platter.Derzeit gebe es in Tirol 622 positiv Getestete und 2.721 Genesene. Die Bundesregelungen müssten aber weiterhin eingehalten werden. "Wir sollten das Erreichte nicht aufs Spiel setzen."