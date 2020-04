Quartett attackierte wegen Fußball Burschen mit Waffe

Für viel Aufregung sorgte am Mittwochabend ein Polizei-Einsatz in Eggendorf, bei dem vier Jugendliche spektakulär festgenommen wurden. Jetzt gab die Polizei alle Hintergründe bekannt.

Vier Jugendliche, die vor der Sparkasse in Eggendorf (Wr. Neustadt) am Boden liegen, und ein Beamter, der mit gezogener Waffe dafür sorgt, dass das auch so bleibt – "Heute" berichtete . Nach dem spektakulären Polizeieinsatz wurde am Mittwoch viel spekuliert, auch ein Banküberfall stand schnell im Raum.Um einen solchen handelte es sich allerdings wie bereits berichtet nicht, ungerechtfertigt war der harte Einsatz gegen die Burschen aber offenbar keinesfalls, wie der Bericht der Polizei jetzt zeigt. Auslöser für das ganze Szenario war offenbar ein Fußballspiel, das bereits vor zwei Jahren stattgefunden hatte.Die vier Burschen (17 bis 19 Jahre) nahmen verspätete Rache an zwei ihrer damaligen Kontrahenten, verprügelten zwei 18-Jährige auf offener Straße in Wiener Neustadt und bedrohten sie mit einer Schusswaffe, ehe sie die Flucht ergriffen.Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein, konnte das Quartett kurz darauf in Eggendorf direkt vor der Bank spektakulär festnehmen. In deren Auto fanden die Ermittler eine CO2-Waffe, später bei einem der 19-Jährigen zuhause trotz Waffenverbots zwei weitere. Alle vier wurden mehrfach angezeigt. Die beiden Opfer erlitten leichte Verletzungen.