Quartett raubte junge Männer zuhause brutal aus

Mit Schlagring, Messer und Pistole stürmte ein Quartett das Haus eines 18-Jährigen, der gerade mit fünf Freunden zusammensaß.

Wie die Landespolizeidirektion NÖ am Freitag bekannt gab, kam es Ende September zu einem brutalen Raubüberfall in Horn.Vier Tätern stachen mit einem Messer die Autoreifen eines 18-Jährigen auf und stürmten danach sein Haus, in dem er gerade mit fünf Freunden (20 bis 25 Jahre) zusammensaß. Das Quartett betrat das Gebäude dabei durch die offene Haustüre.Die vier Männer sollen dabei mit Schlagring, Messer und Pistole bewaffnet gewesen sein, der 18-Jährige sowie einer seiner Freunde (25) wurden bei dem Raub verprügelt, erlitten Rissquetschwunden und Abschürfungen. Die übrigen Täter sollen derweil die anderen Opfer mit Waffen bedroht haben.Das Quartett kam mit einer Beute von rund 500 Euro, einem Notebook, einer Spiegelreflexkamera, zwei Spielkonsolen und einem Handy davon.Aber nur vorerst, denn die Raubgruppe des Landeskriminalamtes leistete ganze Arbeit: Bereits einen Tag später konnte ein Verdächtiger – ein Russe (19) – in St. Pölten festgenommen werden, er gestand den Raub, hielt aber über seine Komplizen dicht.Die Ermittlungen ergaben kurz darauf weitere Tatverdächtige: Zwei Rumänen (beide 27) und einen 19-Jährigen aus St. Pölten.Am Donnerstag klickten für die beiden Rumänen – ebenfalls in St. Pölten – die Handschellen, ein Teil der Raubbeute wurde ebenfalls gefunden. Auch der Schlagring und das Messer, das beim Überfall benutzt wurde, konnte sichergestellt werden.Auch der letzte im Bunde – der 19-Jährige aus St. Pölten – wurde noch am selben Tag festgenommen.Die vier mutmaßlichen Räuber zeigten sich geständig, sitzen derzeit in Krems in Haft. Ein Antrag auf U-Haft wurde bereits gestellt.Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt dennoch die Unschuldsvermutung.