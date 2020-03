Queen hält Audienzen trotz Coronavirus-Gefahr

Obwohl für die rüstige Monarchin das Risiko groß ist, sich zu infizieren, hält sie weiterhin Audienzen im Palast ab.

Ist es Pflichtbewusstsein oder Leichtsinn? Im Buckingham Palace hat Queen Elizabeth II (93) wie gewöhnlich ihre Audienzen abgehalten. Obwohl mittlerweile auch die britische Regierung dazu rät, soziale Kontakte zu vermeiden und sich das Oberhaupt der Königsfamilie aufgrund ihres hohen Alters eindeutig zur Risikogruppe zählt, empfing die Queen am Mittwoch zwei Offiziere der Royal Navy.Bei der Begrüßung wurde auf das Händeschütteln verzichtet, die Militärs verbeugten sich vor der Königin. Auch das anschließende Gespräch fand mit Sicherheitsabstand statt. Dafür wurden die Stühle in einiger Entfernung von einander positioniert. Auch das regelmäßige Treffen mit Premierminister Boris Johnson soll laut dem Magazin " People " wie gewohnt stattfinden.Zu Wochenanfang kehrte die Queen von Windsor Castle nach London in den Buckingham Palast zurück. Morgen soll es wieder zurück nach Windsor gehen, wo die Königin auch bis nach Ostern bleiben möchte. Ein guter Zeitpunkt für das gekrönte Haupt darüber nachzudenken, diesen Aufenthalt zu verlängern: Nicht nur, dass in London ein Drittel aller englischer Corona-Fälle registriert wurden. Am Montag kam es auch vor dem Buckingham Palast zu einem Zwischenfall, bei dem ein Mann von Einsatzkräften in Schutzanzügen weggeführt wurde.