Der Queen kommt kein echter Pelz mehr ins Haus

Großes Herz ohne viel darüber zu reden. Unbemerkt von der Weltöffentlichkeit weigert sich die Queen schon seit Monaten, Pelzprodukte zu kaufen.

"Wenn Ihre Majestät einer Verpflichtung in besonders kaltem Wetter nachkommt, wird ab 2019 Kunstpelz verwendet werden, um sicherzustellen, dass ihr nicht Kalt wird", schreibt Angela Kelly, die Scheiderin und persönliche Assistentin der Queen. Ihr soeben erschienenes Buch "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe", gewährt einen Blick hinter die Kulissen im Palast.Schon seit Monaten trägt Elizabeth II. zu ihren echten Diamanten falschen Pelz. Es ist niemandem aufgefallen, weil man die Königin nach wie vor in Pelz sieht. Sparsam wie sie ist, hat die englische Monarchin nämlich nicht vor, alten Pelz einfach zu entsorgen. Nur neuer wird nicht mehr gekauft.Allen Pelz auszusortieren ist als Königin übrigens gar nicht so einfach. Denn auf zeremoniellen Roben und sogar auf der Krone wird u.a. Hermelin verarbeitet. Der ist zum Teil Jahrhunderte alt und ein Zeichen ihrer königlichen Würde.Tierschützer sind von den Neuerungen bei der Garderobe der Queen begeistert. Die Königin, inzwischen stolze 93, gehört mit ihrem Verzicht auf Pelz zu den Fashion-Vorreitern. Gucci verzichtet seit 2017 auf Pelz. Die Londoner Fashion Week erlaubt seit 2018 keinen mehr auf dem Laufsteg. Im Mai verkündete auch Prada, in Zukunft ohne auskommen zu wollen. Auch in den USA wird umgedacht. Mega-Kaufhauskette Macys steigt mit Februar 2021 aus und wird keine Pelzprodukte mehr im Sortiment haben. Im Oktober stieg sogar ein ganzer US-Bundesstaat aus dem Kleidergeschäft mit dem Tod aus. In Kalifornien darf man keinen Pelz mehr verkaufen