Queen Elizabeth II. sucht Social Media Manager

Auf LinkedIn hat der Buckingham Palace die gut dotierte Stelle ausgeschrieben.

Die offizielle Bezeichnung der Stelle lautet "Head of digital engagement" und wird laut dermit umgerechnet fast 60.000 Euro Jahresgehalt ausgeschrieben. Gratis Mittagessen wird ebenfalls versprochen.Von Montag bis Freitag darf die oder der glückliche Angestellte dann die Queen höchstpersönlich ins rechte Licht der Öffentlichkeit rücken. "Ihre Inhalte werden von einem Millionenpublikum gesehen", heißt es. "Es geht darum, niemals still zu stehen und einen neuen Weg zu finden, die Präsenz der Königin im Fokus der Öffentlichkeit auf der Weltbühne zu halten".Bei Staatsbesuchen, Awardzeremonien und anderen royalen Anlässen sollen die digitalen Kanäle der Royals das Interesse wecken und die Fans erreicht werden.Die oder der Gesuchte haben im Idealfall schon Erfahrungen in der Leitung eines Social-Media-Teams für ein Unternehmen von Weltrang gesammelt. Bislang haben sich laut LinkedIn 190 Personen für den renommierten Posten beworben.