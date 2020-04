Queen Elizabeth wendet sich wegen Virus ans Volk

Großbritanniens Königin Elizabeth II. will sich am Sonntag mit einer landesweiten Ansprache zur Corona-Krise ans britische Volk wenden.

"Ihre Majestät, die Queen, hat eine Sondersendung für Großbritannien und den Commonwealth im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus aufgezeichnet", teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit.Die Monarchin wendet sich nur selten direkt an die Nation, abgesehen von ihrer traditionellen Fernsehbotschaft am Weihnachtstag. Die Ansprache, die im Schloss Windsor aufgenommen wurde, wo die 93-jährige Monarchin mit ihrem Ehemann Prinz Philip lebt, wird am Sonntagabend ausgestrahlt.Die Zahl der britischen Todesopfer durch das Coronavirus legte zuletzt um 684 auf 3.605 zu, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Bis Freitagvormittag wurden insgesamt 173.784 Personen getestet, von denen 38.168 positiv waren. Auch Thronfolger Prinz Charles hatte sich angesteckt, hat die Covid-19-Erkrankung aber inzwischen überstanden.Man werde "noch einige Wochen lang" eine hohe Sterblichkeitsrate sehen, sagte der medizinische Direktor des Nationalen Gesundheitsdienstes, Stephen Powis. Wissenschaftler würden es schon als Erfolg werten, wenn die Zahl der Coronavirus-Toten unter 20.000 gehalten werden könnte. Im Worst-Case-Szenario der britischen Regierung werden 50.000 Todesopfer für möglich gehalten.