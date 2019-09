Drehbeginn für "Queen of Drags" mit Conchita

Conchita Wurst, Heidi Klum und Bill Kaulitz machen sich in ihrer neuen Show auf die Suche nach der "Queen of Drags".

Die Dreharbeiten zur neuen ProSieben-Show "Queen of Drags" in Los Angeles sind gestartet. In der Jury nehmen Supermodel Heidi Klum, die österreichische ESC-Siegerin Conchita Wurst und "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz am Jurypult Platz. Zehn ausgewählte Kandidaten sollen das Trio mit ihrer Persönlichkeit, Gesang, Tanz und außergewöhnlichem Entertainment auf der großen Bühne überzeugen.Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz stellen den Drag Queens jede Woche eine neue Aufgabe und bewerten, wer von ihnen das Motto in einer großen VarietéShow vor Publikum am besten umsetzt. Unterstützt werden sie dabei in jeder Folge von einem Star-Gast.Fotocredit: ProSieben"Drag ist eine sehr vielseitige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up. Dass wir das gemeinsam in dieser Show entdecken werden und die gesamte Palette zeigen dürfen, darauf freue ich mich schon ganz besonders.", erklärt Conchita in der Pressemitteilung.